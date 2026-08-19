La Fiscalía pedirá seis meses de prisión para Cerimedo tras el ataque a su expareja

La Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, prepara la imputación contra Fernando Cerimedo y adelantó que pedirá seis meses de prisión preventiva tras el ataque efectuado por sicarios que sufrió su expareja Nadia Beller.

La Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, prepara la imputación contra Fernando Cerimedo: adelantó que pedirá seis meses de prisión preventiva para el exasesor de Javier Milei, señalado como autor intelectual del ataque efectuado por sicarios que sufrió su expareja Nadia Beller, en el que recibió cuatro disparos el lunes por la noche.

Los fiscales solicitarán que el colaborador del presidente boliviano, Rodrigo Paz, cumpla la condena en la cárcel de Palmasola, la más grande del país andino. A la fecha, el consultor político se encuentra privado de su libertad en una celda perteneciente a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.

El martes Cerimedo se negó a declarar. El abogado Ernesto Giraldes explicó que le recomendó permanecer en silencio porque, antes de preparar su defensa, quiere saber qué cargos le imputan y cuál es la evidencia.

Este miércoles, otra de sus letradas, Margarita Arce, definió a la acusación contra su cliente, tentativa de femicidio, como un gran “show político” y negó que Cerimedo estuviera a punto de subirse a un avión con destino a Buenos Aires al momento de ser detenido.

Arce sostuvo que Cerimedo estaba viajando para ver a Beller, que le había avisado del ataque.

Luego giró hacia lo político y, sobre la expareja del consultor, afirmó: “Ella fue masista toda la vida”, en referencia al MAS, el partido del exmandatario de Bolivia Evo Morales, rival de Rodrigo Paz. Por lo tanto, aseveró que “lo que quieren es desestabilizar al gobierno”.

Entre las últimas novedades, se encontraron casquillos de bala en el hotel y la Justicia de Bolivia perita el teléfono celular de Cerimedo con el objetivo de investigar el contenido del móvil.

Además, la ambulancia que asistió a Beller recibió un llamado antes de que sucediera el atentado. «Recibimos el llamado a las 20.34», precisó el ambulanciero, y, acorde con la seguridad del hotel, el ataque ocurrió a las 20.40.

Con información de la agencia Noticias Argentinas