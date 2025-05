La motosierra llegó a la Cultura y a los DDHH

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció esta mañana que el Gobierno va a disponer “el cierre y la centralización” de distintos organismos de la Secretaría de Cultura.

Además, Adorni informó que la Secretaría de Derechos Humanos será convertida en Subsecretaría, medida que posibilitará recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal. “Desde que asumió la administración del Presidente Milei ya se eliminaron 200 áreas y 10 ministerios, y se dieron de baja cerca de 45 mil contratos”, subrayó.

El vocero detalló que el gobierno anterior tenía bajo su órbita 8 institutos nacionales “creados y sostenidos en función de intereses políticos y centrados en determinados personajes de la historia”, tales como el Instituto Yirigoyeneano y el Instituto Eva Perón, y ratificó que en el marco del proceso de transformación que estamos impulsando con la Ley Bases “van a ser unificados con el objetivo de evitar funciones duplicadas y garantizar una mirada plural de la historia”.

Recortes en Teatro

Además, Adorni anunció que se avanza en una reforma en el funcionamiento del Instituto Nacional del Teatro que se recibió con una estructura “sobredimensionada y con funciones duplicadas”, cuyo presupuesto “se gastaba un 65% en sueldos y funcionamiento” y durante esta gestión “ya se redujo un 20% la planta de empleados y se va a seguir recortando el gasto innecesario”.

Por otro lado, Adorni informó que el Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos será convertida en Subsecretaría, iniciativa por la cual “se va a recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal, lo que implica un ahorro de 9.000 millones de pesos anuales. Esta cartera ahora sí se va a encargar de garantizar todos los derechos humanos, y no de defender un sector ideológico partidario”, aseguró.

Menos homicidios

En tanto, el vocero anunció que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo va a realizar una auditoría internacional sobe los pliegos y todos los procedimientos vinculados al proceso licitatorio de la Hidrovía Paraguay-Paraná, a partir de un memorando de entendimiento celebrado con la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables. Se trata de “la ruta fluvial por la que se traslada cerca del 80% de la exportación de bienes del país”, razón por la cual es necesario que “quien la opere tenga la suficiente capacidad para hacerlo, de acuerdo con los más altos estándares internacionales, y el mejor precio”.

Por último, Adorni destacó que en 2024 la Argentina alcanzó una tasa de homicidios de 3,8 por cada 100 mil habitantes, “la más baja de su historia y de toda Sudamérica”. Valoró el “enorme trabajo de la ministra Bullrich” y resaltó que este año los homicidios se redujeron en el primer trimestre 9,6% en todo el país en relación al mismo período del año anterior.

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia:

✅ “Se va realizar una auditoría internacional sobre los pliegos y todos los procedimientos vinculados al proceso licitatorio de la hidrovía Paraguay-Paraná, para que las decisiones se tomen en un entorno de competencia leal y, por supuesto, sin privilegios”.

✅ “El Gobierno nacional sigue dialogando con todos los sectores intervinientes, para asegurar la transparencia y la objetividad en todas las etapas del proceso”.

✅ “En el marco del proceso de transformación del Estado que estamos impulsando con la Ley Bases, se va a disponer del cierre, la centralización y la fusión de distintos organismos dependientes de la Secretaría de Cultura”.

✅ “Dentro de la Secretaría de Cultura, se avanzó en una reforma sobre el funcionamiento del Instituto Nacional del Teatro.

✅ “Desde que asumió esta administración, ya se eliminaron 200 áreas, 10 ministerios y se dieron de baja cerca de 45.000 contratos”.

✅ “Más de 15.500 usuarios de electricidad, que viven en Puerto Madero y en countrys, en el AMBA, van a ser excluidos del régimen de subsidios energéticos”.

✅ “El Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos será convertido en Subsecretaría de Derechos Humanos. De esta manera, se va a recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal, lo que implica un ahorro de 9.000 millones de pesos anuales”.

✅ “Gracias al enorme trabajo de la ministra Bullrich, en 2024 la Argentina alcanzó la tasa de homicidios más baja de su historia y la más baja de toda Sudamérica: 3,8 homicidios por cada 100.000 habitantes”.

✅ “Por último, el 9 de diciembre voy a presentar mi renuncia y esa es la decisión que he tomado”.

✅ “Este régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego no existe más. Hay cuestiones que no dependen de nosotros, hay cuestiones que son de ley que no podemos tomar una decisión. Así que está fuera de discusión”.