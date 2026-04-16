Javier Milei usó sus redes sociales para hacerse eco de la baja del dólar

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para enfatizar sobre la baja en la cotización del dólar oficial.

El tipo de cambio minorista se mantiene estable hace varias jornadas financieras. Desde que inició la semana, la divisa estadounidense perdió $15 en la cotización de su valor.

Actualmente, el dólar en el Banco Nación ser ubica en $1.330 para la compra y $1.380 para la venta. Ante esto, el mandatario se expresó en redes.

“UPs”, escribió Milei en sus redes, aludiendo hacia distintos economistas y opositores políticos que sostenían que el precio del dólar iba a dispararse bajo la gestión del libertario.

Con información de la agencia Noticias Argentinas