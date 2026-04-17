Paro de docentes universitarios: denuncian 17 meses de pérdida salarial

La jornada nacional de lucha convocada por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) registra un acatamiento casi total en las universidades públicas de todo el país, en el marco de un conflicto que se profundiza por la caída sostenida de los salarios.

La medida incluye paro de actividades, clases públicas, movilizaciones y distintas acciones de visibilización, y expone la magnitud de la crisis que atraviesa el sistema universitario. Según el sector, los salarios docentes acumulan 17 meses consecutivos de deterioro, con una pérdida superior al 30% del poder adquisitivo desde noviembre de 2023.

“Estamos viendo un acatamiento altísimo en todo el país porque la situación es insostenible. Llevamos 17 meses de pérdida salarial y hoy necesitamos más de un 50% de aumento para recuperar lo que teníamos”, afirmó Daniel Ricci, secretario general de FEDUN.

Docentes universitarios: La lucha continúa

El dirigente también alertó sobre las consecuencias directas en el funcionamiento de las universidades públicas: “Cada vez más docentes tienen que buscar otro trabajo o dejar la universidad porque el salario no alcanza. Así es imposible sostener el funcionamiento de las universidades públicas”.

El reclamo se inscribe en la exigencia de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada con mayoría absoluta tras el veto presidencial. Este viernes venció el plazo establecido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para que el Gobierno dé cumplimiento a la norma, incluyendo la actualización de los salarios docentes y el envío de fondos a las universidades, sin que hasta el momento se haya concretado.

En ese marco, desde FEDUN remarcaron que el cumplimiento de la ley es una obligación en el sistema democrático y no una opción para el Gobierno nacional.

Planean una marcha nacional universitaria para mayo

Ante la falta de respuestas, la organización adelantó que, si no se cumple la ley ni se convoca de manera urgente a paritarias, avanzarán en la convocatoria a una marcha nacional universitaria durante la segunda semana de mayo.

“Tenemos una ley vigente, un plazo que ya venció y un reclamo claro. El Gobierno tiene que cumplir la ley y convocar a paritarias para discutir cómo recuperamos lo perdido”, concluyó Ricci.

Con información de agencia Infogremiales