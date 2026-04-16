El INDEC reveló que, en marzo, criar a un hijo superó los $500.000.

El costo mensual de la canasta de crianza para niños y adolescentes, según información oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), superó el medio millón de pesos.

El INDEC informó que criar a un chico de entre 6 y 12 años demandó $676.431, mientras que el gasto para un menor de 1 año alcanzó los $515.236.

A su vez, el informe oficial, en sus detalles, marca que la canasta de crianza contempla dos componentes principales: el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

. Menores de 1 año: $515.236

. Niños de 1 a 3 años: $616.046

. Niños de 4 a 5 años: $538.587

. Niños de 6 a 12 años: $676.431

¿Cuál es y cómo se forma el costo de los bienes y servicios?

Tal como indica el informe del instituto: “Para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza”.

Además, “dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera)”.

A su vez, en cuanto al costo del cuidado explica que “para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría ‘Asistencia y cuidado de personas’ del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”.

¿De cuánto fue la inflación de marzo?

El martes el INDEC dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, el cual fue de 3,4%, acumulando 9,4% en el primer trimestre del 2026.

Con información de la agencia Noticias Argentinas