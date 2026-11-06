Otra mala noticia para Javier Milei: se sigue acelerando la inflación en CABA

La inflación porteña subió al 1,9% en octubre, impulsada por vivienda, alimentos y salud, y acumuló 26,1% en 2026

El dato de octubre en la Ciudad de Buenos Aires volvió a mostrar una suba: la inflación marcó 1,9% y superó el 1,8% de septiembre, con lo que sumó su segundo mes consecutivo de aceleración. Así lo informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IPCBA), según consignó la cobertura del relevamiento.

Con ese registro, el nivel general de precios porteño acumuló un alza de 26,1% en lo que va de 2026. En la comparación interanual, el incremento llegó a 32,5%, 0,4 puntos porcentuales por debajo del dato de septiembre.

Los cuatro rubros que explican el 63% del aumento

Cuatro divisiones concentraron el 63% del incremento general de la canasta minorista. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 2,2%; Alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó 2,2%; Salud marcó 2,2%; y Restaurantes y hoteles registró 1,6%.

La división de Vivienda aportó la mayor incidencia individual del mes, con 0,45 puntos porcentuales, impulsada por los gastos comunes, los alquileres y los incrementos en la tarifa residencial de gas por red (5,4%) y el suministro de agua (2,2%). Ese rubro acumula un 37,8% interanual.

El detalle de los alimentos y el salto de las verduras

Alimentos y bebidas no alcohólicas incidió con 0,38 puntos porcentuales en el nivel general y acumula un 31,7% interanual. Los mayores impulsos provinieron de «Verduras, tubérculos y legumbres (12,9%) y, en menor medida, de Pan y cereales (1,8%) y de Carnes y derivados (0,8%)», según detalló el informe del IPCBA.

En sentido contrario, la caída en Frutas (-3,2%) contribuyó a moderar la presión sobre la categoría. El comportamiento de los productos frescos se reflejó en la agrupación Estacionales, que promedió una suba mensual del 3,3%, impulsada por las hortalizas, el alojamiento en hoteles y las prendas de vestir.

Salud, recreación y el resto de las divisiones

El área de Salud avanzó 2,2% e incidió con 0,21 puntos porcentuales, presionada por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga. Ese rubro acumula un 33,4% interanual. Otras categorías con ajuste por encima del promedio fueron Recreación y cultura (2,8%) y Cuidado personal y protección social (2,8%).

Transporte subió 1,3% (38,5% interanual) y Educación 1,3% (33,9% interanual), mientras que Equipamiento y mantenimiento del hogar lo hizo al 1,6% (34,1% interanual). En el mes, los pasajes de avión registraron una caída de 8,6%, lo que disminuyó el aumento promedio de la categoría.

Bienes, servicios y el comportamiento del núcleo

Bienes y Servicios registraron una suba mensual idéntica del 1,9%. Sin embargo, en la lectura interanual muestran trayectorias desfasadas: los Bienes se ubicaron en 27,1% (desaceleración de 0,5 puntos) y los Servicios treparon a 35,7% (desaceleración de 0,3 puntos).

📊 En octubre, el IPC de la Ciudad (#IPCBA) registró un incremento de 1,9%. En los primeros diez meses del año acumuló una suba de 26,1%. La trayectoria interanual se ubicó en 32,5%.



📲Informe completo en: https://t.co/atJzc3YgYV#IDECBA #Inflación pic.twitter.com/6ICJLHZ3oA — Instituto de Estadística y Censos IDECBA (@IDECBA) November 6, 2026

Los precios Regulados aumentaron 1,8% mensual (41,4% interanual), mientras que los Estacionales se aceleraron y llegaron al 3,3% mensual (20,4% interanual). La subcanasta Resto IPCBA, utilizada como proxy de la inflación núcleo, se elevó 1,8% mensual y anotó una variación del 31,2% en los últimos doce meses.

La antesala del dato nacional

El número porteño se conoció en línea con las proyecciones de estimaciones privadas, que ubicaron el alza del costo de vida en el mes entre 1,8% y 2%. El dato nacional del INDEC se conocerá el jueves 12, a las 16. El IPC de la Ciudad se elabora con una canasta más actualizada que la del organismo nacional y con mayor peso del rubro servicios.