Lluvia de espías con Milei: 40.000 postulaciones a la SIDE ¿y el ajuste del gasto público?

La convocatoria de la SIDE que ofrece un «estipendio estudiantil mensual no remunerativo» y no especifica salario final, atrajo a miles de argentinos en un día.

El fenómeno expone la crisis laboral que atraviesa el país: mientras el Gobierno elimina puestos en ciencia, salud y universidades, la SIDE que responde a Santiago Caputo proyecta un aumento presupuestario del 87% para 2027, en medio de las críticas de ATE por la selectividad del ajuste y del gasto público.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informó que recibió más de 40.000 solicitudes de ingreso en apenas 24 horas, luego de lanzar el martes 3 de noviembre una convocatoria pública inédita para incorporar agentes al Cuerpo de Inteligencia de la Nación.

SIDE: espías y «mérito»

La convocatoria de la SIDE, que estará abierta hasta el 30 de noviembre, busca modificar el tradicional sistema de reclutamiento y se presenta como una estructura «basada en el mérito» al estilo de la CIA, según fuentes oficiales.

Pese a las advertencias de la SIDE sobre que «es mucho trabajo, que no hay horarios, que la exigencia es extrema y que el riesgo es real», la respuesta fue masiva: «En tan solo 24 horas, ya recibimos más de 40.000 solicitudes de argentinos que quieren trabajar para defender la República Argentina», publicó la SIDE en sus redes sociales.

Los requisitos para postularse son notablemente accesibles en comparación con otras búsquedas laborales del sector público: ser ciudadano argentino, tener el secundario completo, aprobar evaluaciones de seguridad y médicas, y tener disponibilidad para trasladarse a Buenos Aires.

La remuneración

La convocatoria no especifica la remuneración del cargo, y quienes superen las instancias de selección ingresarán al Curso Básico de Ingreso 2027 en la Escuela Nacional de Inteligencia, donde percibirán un estipendio estudiantil mensual de carácter no remunerativo y firmarán un compromiso de confidencialidad. Aprobar el curso no garantiza la incorporación definitiva, que quedará sujeta a los cupos que determine el organismo.

El contraste con la política de ajuste general es el aspecto más llamativo de la medida. Mientras la SIDE abre sus puertas y recibe decenas de miles de postulaciones, el Gobierno nacional acumula 81.108 despidos en el Estado desde diciembre de 2023, según consta en el Presupuesto 2027. La propia lógica del recorte excluye a los organismos de seguridad e inteligencia: el plan de retiros voluntarios que abarca a más de 21.000 empleados tiene una «excepción expresa» para el personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad e Inteligencia. En paralelo, el presupuesto de la SIDE recibió un aumento de $30.519 millones mediante el DNU 867/26 y se proyecta un 87% más de recursos para 2027 en comparación con 2026.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue categórico al cuestionar la selectividad del ajuste y el uso de los nuevos agentes. «Echan a los científicos y a los enfermeros, pero contratan espías. El Estado no se achica, cambia. El único Estado que crece es el que te espía», afirmó, y advirtió que los nuevos agentes podrían ser utilizados para «espiar a periodistas, sindicalistas y dirigentes opositores». El fenómeno de las 40.000 postulaciones en un día no solo refleja el interés por un empleo en un contexto de crisis, sino también la brecha entre un Estado que se desmantela para la mayoría de los trabajadores y una estructura de inteligencia que se expande bajo la órbita del asesor presidencial Santiago Caputo, en una muestra de que el recorte no es uniforme sino que responde a una selectividad política precisa.

Con información de agencia Infogremiales