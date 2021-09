Les dieron 45 años y prisión perpetua a los asesinos del diputado Olivares

El Tribunal Oral número nueve condenó a 45 años de prisión a José Navarro Cádiz, el principal imputado por el doble homicidio del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón, en mayo de 2019 frente al Congreso de la Nación, y a prisión perpetua a su acompañante, Juan Jesús Fernández.

Las penas coinciden con las que había pedido el fiscal Ariel Yapur en la etapa de alegatos.

Al pronunciar sus últimas palabras ante los jueces el principal imputado, Juan José Navarro Cádiz, volvió a pedir disculpas a las familias de ambas víctimas y aseguró: “Nunca quise lastimar a nadie ni se me cruzó por la cabeza matar a nadie”.

El tribunal oral lo condenó por “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, reiterado en dos ocasiones, en concurso real con el delito de portación de arma de guerra sin autorización legal”.

El otro coimputado, Juan Jesús Fernández, fue condenado por los mismos delitos en calidad de coautor a la pena de prisión perpetua.

Al hablar por última vez ante los jueces Ana Dieta de Herrero, Fernando Ramírez y Luis Salas, el coimputado había sostenido: “Es injusto que por sacar mi auto para salir esa noche me quieran dar una condena perpetua. Me quieren dar una perpetua por no saber las intenciones de las personas”.

Fernández sostiene que él desconocía que Navarro Cádiz estaba armado y que iba a disparar contra dos personas que, circunstancialmente, pasaban por el lugar.

“Soy un padre de familia, amo a mi mujer y a mis hijos, toda mi vida trabajé, nunca tuve problemas con nadie. No tuve nada que ver esa noche con ninguno de los hechos ocurridos. Me siento penoso (sic) por el dolor de mi familia y el de las familias de Olivares y Yadón”, proclamó antes de escuchar el veredicto.

El tribunal anunció que el próximo 4 de octubre dará a conocer los fundamentos de las condenas.

En el mismo proceso, fueron condenados otros parientes de los imputados (todos pertenecen a la comunidad gitana) por delitos menores a los acusados por el doble crimen.

A Luis Cano, el tribunal le aplicó la pena de dos años de prisión en suspenso por “tenencia de arma de guerra sin la debida autorización”, en tanto que a Miguel Navarro Fernández, por la misma figura, lo condenó a dos años y ocho meses, pero tampoco irá a la cárcel.

El tribunal, en tanto, absolvió a María Rosa Cádiz Vargas, María Argentina Cádiz Vargas, Juan Jesús Fernández Cano, Luis Felipe Quevedo y Rocío Montoya González, todos acusados por “tenencia de arma de guerra sin la debida autorización”.

Los jueces dispusieron, además, el decomiso del automóvil desde el cual fueron efectuados los disparos, así como del arma asesina y de otras que fueron halladas en diversos allanamientos.

El fiscal Yapur había pedido 45 años para Juan José Navarro Cádiz, quien durante su indagatoria reconoció haber sido el autor de los disparos pero negó haber tenido una intención homicida, pues dijo que estaba “probando el arma” y no se percató que atravesaban dos personas la dirección del tiro.

El fiscal también había pedido la prisión perpetua para Juan Jesús Fernández, primo de Navarro Cádiz, como “coautor”, pese a que quedó probado que no fue él quien efectuó los disparos que causaron las dos muertes.

El doble crimen ocurrió el 9 de mayo de 2019 a metros del Congreso de la Nación, cuando Olivares y Yadón murieron por una ráfaga de cinco disparos salidos del arma que manipulaba Navarro Cádiz.