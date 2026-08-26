Llega Venecia & Puglia: Trazos de Italia, nueva muestra del artista argentino Félix Fassone

La muestra podrá visitarse desde el 24 de septiembre en el Espacio Cultural Carlos Gardel (Olleros 3640 – CABA). El 40% de lo recaudado en ventas de las obras será destinado al mismo Centro Cultural.

El 24 de septiembre a las 19h se inaugura en el Espacio Cultural Carlos Gardel (Olleros 3640 – CABA) la nueva muestra del artista Félix Fassone, Venecia & Puglia: Trazos de Italia, una serie de 11 obras de Venecia y 14 de Puglia con trazos italianos sobre ambas regiones, en óleos, tinta y café y acrílicos.

Obras de trazo libre y arquitectura urbana que combinan la espontaneidad del dibujo a tinta con tonos verdes, ocres y grises sobre fondos limpios que capturan la esencia monumental y costa del Adriático.

«Mapas de la memoria»

Las obras funcionan como mapas de la memoria donde el dibujo gestual no busca la mímesis, sino registrar el pulso efímero de la arquitectura y el territorio. La línea negra, punzante y libre sobre vacíos lumínicos, plantea una reflexión sobre el espacio arquitectónico como un organismo en constante mutación.

A modo de péndulo entre lo figurativo y lo emocional, donde los lugares se deshacen un poco y se reconfiguran en su interpretación.

Sobre Venecia, Felix evoca: “La ciudad del amor, mayoritariamente católica pero donde también habitan comunidades islámicas, ortodoxas, budistas y judías. Artistas como Vivaldi y sus Cuatro estaciones, Bellini, Tiziano, el gran maestro del color, Tintoretto, Veronese y Canaletto vivieron sus aguas, así como ilustres celebridades: Casanova, Sartre, Lord Byron, George Sand, Marco Polo y Verdi, entre muchos otros. La Bienal y sus museos son imperdibles, junto con los vinos del Veneto tomados mirando los canales. Cuando conocí Venecia sentí que estaba en una escenografía gigante, no tuve palabras, empecé a pintar«.

Quién es Félix Fassone

Félix Fernando Fassone nació en Argentina pero vive en Brasil hace 35 años y mantiene la memoria fresca de donde nació.

Invitado a la Bienal de Firenze, expuso su arte en São Paulo, Buenos Aires, Campinas, Bahia, Santo Andre y Veneza.

Fue periodista y director de revistas de celebridades como Caras Brasil o Contigo de la editorial Abril. Siempre tuvo en la pintura su lado no público que ahora expone.