Informe: el endeudamiento de subsistencia se disparó un 118%

El 47,7% de las familias recurrió a ahorros, deudas o venta de bienes para cubrir gastos básicos durante el primer trimestre de 2026.

Los hogares de ingresos medios son los más afectados por el endeudamiento: el 51,9% no logra cubrir sus cuentas con sus salarios, según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG).

El 47,7% de los hogares argentinos no llega a fin de mes y debe recurrir a ahorros o deudas para subsistir, de acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG).

Primero, recurrir a los ahorros

Ante la necesidad de mayores fondos para afrontar los gastos diarios, el 36,1% de los hogares recurrió a los ahorros para llegar a fin de mes. Este registro representa el valor más alto de los últimos 10 años, con la única excepción del 2024.

De esta manera, 3.690.760 hogares, donde habitan unas 11,1 millones de personas, debieron recurrir a sus ahorros de manera forzada en el primer trimestre del año, lo que implica una suba del 18,1% en comparación con el primer trimestre de 2023 y un 0,84% frente a principios de 2025. El reporte expuso que el endeudamiento se consolidó como la estrategia más requerida por los argentinos, afectando ya a 2,5 millones de hogares que toman deudas solo para subsistir el día a día, y lo catalogó en tres modalidades.

La deuda informal afecta de manera exclusiva a 1.051.890 hogares, mientras que si se contempla el porcentaje total de hogares que recurrieron a conocidos (incluyendo a quienes se endeudaron con bancos) la cifra alcanza al 16,2% (1.655.833 familias). Este indicador informal creció un 17,3% frente al primer trimestre de 2023.

El endeudamiento con entidades financieras afecta exclusivamente a 901.860 hogares, elevándose al 14,8% de las familias (1.505.803 hogares) al analizar el total general de endeudamiento bancario, con un alza del 55,9% respecto a 2023.

Doble endeudamiento

La situación más crítica es el doble endeudamiento: 603.943 hogares debieron endeudarse de ambas maneras simultáneamente para cubrir sus gastos. Esta situación de vulnerabilidad extrema se disparó un 117,9% frente al primer trimestre de 2023, sumando 326.810 nuevos hogares a esta condición en tres años. El informe también destaca que el 9,8% de los hogares, es decir 999.291 familias, tuvo que vender pertenencias para poder llegar a fin de mes, la segunda estrategia que más creció, con un aumento del 35,4% con respecto a principios de 2023.

Entre los hogares de ingresos medios, el 51,9% no logra cubrir sus cuentas mensuales con sus sueldos. Para este sector, la principal salida es quemar ahorros (40,3%) y endeudarse con bancos (18,8%, el nivel más alto de todos los deciles). En contraste, en los sectores de bajos ingresos predomina el endeudamiento informal con conocidos (20,4%).

El IAG señaló que el motivo principal es la pérdida del poder adquisitivo: el salario real del sector privado registrado perdió un 5,4% de su poder de compra frente a 2023, mientras que el sector público provincial retrocedió 14,8% y los trabajadores del sector público nacional sufrieron un derrumbe del 38,2%.

Con información de agencia Infogremiales