POLÍTICA 

Milei recibió a los diputados y senadores de LLA en la previa de dos sesiones clave en el Congreso

Javier Milei

Javier Milei

Redacción 4SEMANAS 0 Comment , ,

El presidente Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) para alinear a la tropa de cara a las sesiones de este miércoles y jueves en el Congreso nacional, al tiempo que reafirmó el rumbo económico y cargó contra la oposición por instalar temas que “generan división en la sociedad”.

El mandatario enfocó su discurso en la política económica del Gobierno y “reafirmó el rumbo”.

En ese sentido, de acuerdo a un comunicado de Presidencia, el presidente “destacó la consistencia de la política fiscal y monetaria y remarcó que la Argentina lleva 27 meses consecutivos de crecimiento”.

“El Presidente remarcó la necesidad de defender las ideas de la libertad y evitar caer en planteos populistas, y destacó que el rumbo que lleva adelante el Gobierno es el camino correcto para transformar la Argentina”, señaló la Casa Rosada en el comunicado

También indicó que en su mensaje a los legisladores oficialistas el mandatario “reafirmó la consistencia de las políticas implementadas y la importancia de sostenerlas frente a los distintos desafíos políticos y económicos”.

Por otra parte, Milei cargó contra la oposición por instalar en la opinión pública el problema de la creciente morosidad y lo atribuyó al interés de “generar división en la sociedad y ser utilizados como ejes de confrontación política”.

En esta línea, el presidente explicó que desde su punto de vista la oposición “busca encapsular distintos segmentos del electorado y convertir situaciones concretas de la economía o de la vida cotidiana en conflictos políticos”.

En ese sentido, recomendó “analizar los datos y las causas detrás de cada situación, sin convertirlas en un problema macroeconómico”.

Al término del encuentro, Milei les regaló a cada legislador oficialista el libro “La Economía en una lección” (1946) del libertario estadounidense Henry Hazlitt, y “recomendó su lectura para comprender el proceso de reasignación de recursos y las consecuencias de las decisiones económicas”.

A la reunión en Casa de Gobierno también asistieron, entre otros funcionarios, los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

El oficialismo busca en Diputados obtener la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal, entre otras iniciativas acordadas con las bancadas dialoguistas.

En el Senado el temario previsto incluye el debate sobre un conjunto de tratados internacionales y el tratamiento de 67 pliegos para designaciones en la Justicia Federal.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

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