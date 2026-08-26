Sindicalismo en alerta: detuvieron al titular de la UOM Quilmes con armas de fuego y un bate

Se trata de Adrián Perez, líder de la seccional Quilmes de la UOM y uno de los paritarios designados por la intervención de la UOM a nivel nacional. Fue detenido en un operativo de rutina.

El hecho por el que detuvieron a Pérez fue caratulado como «portación ilegitima de arma de fuego«.

El secretario general de la UOM de la seccional Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, fue detenido este martes en Mataderos durante un control policial de rutina. El sindicalista viajaba en un Peugeot 308 gris junto a su chofer y su custodio, cuando los agentes encontraron un bolso con dos pistolas, dos cuchillos y un bate de béisbol.

Control de rutina

El procedimiento se desplegó sobre la calle Alberdi, en la zona de Mataderos, cuando efectivos de la División de Investigaciones Comunales realizaban controles a vehículos con vidrios polarizados y con varios ocupantes.

La policía investigaba una serie de robos de autos en la zona y detuvo el Peugeot 308 en el que viajaban los tres hombres.

Perez, adicionalmente, es paritario metalúrgico designado por la intervención judicial de la UOM Nacional que lidera el abogado ligado a Daniel Angelici, Alberto Biglieri. Viene de firmar el último entendimiento salarial de la actividad.

Traslado de los detenidos

Según las actuaciones judiciales que reprodujo el portal InfoGremiales el hecho fue caratulado como «portación ilegitima de arma de fuego» y los detenidos fueron enviados a la Alcaidía Cochabamba.

Junto a Pérez viajaban José Ignacio Esquivel, quien se desempeñaba como su chofer, y Pedro Fabián Pérez, de 56 años, señalado como su custodio. Los tres quedaron detenidos y, una vez finalizadas las actuaciones en el lugar, serán trasladados a la UFLA Sur N° 9.

Uno de los datos que surgieron durante el procedimiento es que uno de los hombres tendría la tenencia de un arma, pero no la autorización para portarla. Es decir, podía tenerla legalmente bajo determinadas condiciones, pero no trasladarla consigo en un vehículo por la vía pública. Por ese motivo, la principal acusación está vinculada con la portación ilegal de un arma de fuego.

Con información de agencia Infogremiales