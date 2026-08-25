Pinamar y Mar del Plata rechazaron el Enduro del Invierno

Vecinos y organizaciones ambientalistas de Pinamar protestaron masivamente contra la competencia de motos y cuatriciclos. (Foto: El Retrato/InfoGEI)

El Enduro del Invierno, una competencia de motos y cuatriciclos prevista para el 29 y 30 de agosto, generó fuertes tensiones en la costa atlántica. En Pinamar, vecinos y organizaciones ambientalistas protagonizaron una masiva protesta contra el armado del circuito, que se monta sobre la playa pública entre los balnearios El Pájaro y Rada Beach.

Bajo la consigna “Daño ambiental: la playa pública no es circuito”, los manifestantes cuestionaron el posible impacto sobre el ecosistema costero y reclamaron el cumplimiento de las normas ambientales, con especial rechazo al movimiento de suelo y al uso de maquinaria pesada en el frente marítimo. Concejales opositores también objetaron el procedimiento, y los vecinos advirtieron que volverán a manifestarse durante los días de la competencia.

Por otro lado, según reporta el medio local, El Retrato, en Mar del Plata el tradicional evento no se llevará a cabo. Según se informó, su costo ascendía a $1.200 millones, dinero que salía del Fondo de Promoción Turística, lo que motivó la suspensión de la actividad en esa ciudad.

Mientras tanto, el Municipio de Pinamar defiende la realización de la competencia y asegura que fue aprobada, cuenta con estudios ambientales y que la pista será desmontada en un plazo de 72 horas. Sin embargo, el reclamo vecinal pone en el centro del debate la tensión entre la promoción turística y la protección del entorno natural.

Fuente: InfoGEI