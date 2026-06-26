Los terremotos en Venezuela causaron al menos 920 muertos y 3360 heridos.

Al menos 920 personas murieron y 3.360 resultaron heridas tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles a Venezuela, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Rodríguez precisó además que 172 personas se encuentran atrapadas en los escombros, además de contabilizarse unos 4.000 damnificados.

Además, hay 383 viviendas afectadas “de manera total o de manera importante, la mayoría de ellos en el estado La Guaira”, declaró Rodríguez.

La última cifra oficial de personas fallecidas por los movimientos telúricos casi duplica las 589 informadas por la mañana. Rodríguez señaló que se registraron 302 eventos sísmicos desde el miércoles, cuando ocurrieron los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, respectivamente.

“Por favor no bajen a La Guaira”, pidió Rodríguez en su alocución transmitida por la televisión pública venezolana. “Entendemos la masiva intención de ayudar, pero se congestionan las vías por donde estamos trasladando a los heridos”, explicó Rodríguez.

“El mejor apoyo es no congestionar las vías para que los equipos de salud puedan trasladar a los pacientes y para que los cuerpos de rescate puedan hacer mejor su labor”, concluyó.

Delcy Rodríguez anuncia la militarización de La Guaira

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la militarización del estado costero de La Guaira, el más afectado por los dos terremotos y declarado “zona de desastre”.

La medida excepcional responde a la “necesidad de reforzar la seguridad ciudadana y coordinar de manera eficiente las labores de contingencia humanitaria en el litoral guaireño”, donde se registran los mayores daños estructurales y colapsos de edificaciones, informó el diario El Universal.

Con el despliegue de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Ejecutivo nacional busca asegurar el resguardo de las zonas civiles siniestradas, evitar incidentes de orden público y facilitar el libre tránsito de las unidades de rescate, Protección Civil y Bomberos que ejecutan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

Funcionario de Asuntos Humanitarios de la ONU dice: “Hay unos 50.000 desaparecidos”

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher, aseguró en entrevista con AFP, citada por el portal DW, que “hay más de 50.000 personas desaparecidas” tras los terremotos que sacudieron Venezuela y advirtió que la cifra de fallecidos “aumentará considerablemente”.

La oficina de la ONU indicó que los equipos de búsqueda y rescate urbano de países desplegados en Venezuela ascienden ya a 30, sumando 1.600 efectivos y 100 perros para buscar víctimas entre los escombros: algunos ya están en el terreno y otros arribarán en las próximas horas.

Extranjeros fallecidos por los sismos

Portugal, España, Brasil, Italia y China son algunos países que confirmaron ciudadanos fallecidos por la tragedia en Venezuela.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal informó de un total de 15 ciudadanos portugueses o descendientes de portugueses muertos por el doble terremoto.

Al menos cinco españoles murieron y hay 119 desaparecidos, indicó el ministerio de Asuntos Exteriores español.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país que comparte frontera con Venezuela, informó que dos de sus ciudadanos —un hombre y una mujer— fallecieron en la tragedia.

Un ciudadano de doble nacionalidad venezolana e italiana, nacido en Caracas, murió tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, anunció la cancillería del país europeo.

Dos ciudadanos chinos fueron confirmados entre las víctimas de los terremotos hasta la tarde del jueves, informó la agencia estatal de noticias Xinhua, al citar a la embajada en Caracas.

Un alto jefe del Comando Sur llegó a Caracas para supervisar las labores de ayuda

Un alto jefe del Comando Sur de Estados Unidos llegó a Caracas a última hora del jueves para supervisar las labores de ayuda de Washington a Venezuela, tras los terremotos del miércoles.

El mayor general Kevin J. Jarrard será el funcionario principal del Comando Sur (SOUTHCOM) en el terreno, “trabajando estrechamente con socios para planificar, coordinar y dirigir las capacidades logísticas y operativas del ejército de EE.UU. para apoyar el movimiento rápido y salvavidas de personal de respuesta, equipo y asistencia humanitaria hacia las áreas afectadas”, expresa la información oficial.

Presidenta encargada agradece a Elon Musk por Starlink gratuito tras terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció al multimillonario Elon Musk y su empresa Starlink por brindar acceso gratuito a internet a los venezolanos tras los terremotos.

“Gracias, @elonmusk y al equipo de @Starlink, por ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela con conexión gratuita. Cada conexión cuenta en momentos como estos”, publicó la mandataria en su cuenta de X.

Starlink anunció que ofreció servicio gratuito en las zonas afectadas por los terremotos con el objetivo de facilitar las comunicaciones durante las labores de rescate y la atención de la emergencia, ya que el país tiene una conexión intermitente a la web.

La compañía informó que brindará servicio gratuito hasta el próximo 25 de julio para clientes nuevos y actuales que se encuentren en las áreas impactadas por los sismos.

Con información de la agencia Noticias Argentinas