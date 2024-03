Luis Miguel: cómo fue la cena gala en La Rural

El artista latino brindó una cena gala en La Rural, antesala de las presentaciones en el Campo Argentino de Polo y Córdoba con su Luis Miguel Tour 2024. Todos los detalles de un show único y exclusivo.

Luis Miguel regresó a la Argentina en el marco del #LuisMiguelTour2024 producido por Fenix Entertainment y CMN. Anoche fue el primer show que ofreció, enmarcado en una majestuosa cena de gala, la única que realizará en toda su extensa gira mundial.

Un concierto exclusivo que se llevó a cabo en el Pabellón Amarillo de La Rural de la Ciudad de Buenos Aires. Para quienes adquirieron su entrada, la velada incluyó parking, cocktail de recepción, menú de 3 pasos de primer nivel (entrada, plato principal y postre), bebidas (vino tinto, blanco y espumante además de bebidas sin alcohol), café y petit fours.

Fue el primer show que el cantante realizó en esta nueva visita a la Argentina, donde sólo accedieron 2200 personas, la antesala de las presentaciones en el Campo Argentino de Polo y Córdoba. Los afortunados que asistieron disfrutaron de una noche de lujo y estuvieron más cerca que nunca del Rey del Sol.

El Rey Sol en pleno show de la Cena Gala. PH: @chuleval

La cita fue a las 19.30hs. Por una alfombra roja por donde desfilaron varias celebrities como Sofía Zámolo, Georgina Barbarossa, Rusher King, Ángela Torres, Guillermo Coppola, Gonzalo Bonadeo, Zulemita Menem, Marcela Tinayre y Sebastián Battaglia entre otros. Todos los invitados accedían a una recepción con instrumental del artista, mientras se ofrecía un cocktail con aperitivos, espumantes y barra de todo tipo de bebidas.

Posteriormente se dió paso al salón donde se sirvió la cena, con 150 mesas y ambientado con las preferencias de Luis Miguel: rosas blancas y velas con esencia de vainilla.

El menú de 3 pasos estuvo a cargo del Faena Catering:

– Entrada: carpaccio de pulpo, alioli al olivo, tomates cherry, chips de papa

– Plato Principal: carnes patagónicas con boniato, cebollas caramelizadas, vegetales de estación, con salsa de oporto y malbec.

– Postre: domo de dulce de leche, dulce de leche natural y chocolate.

Hubo menú especial para vegetarianos

Una vez finalizado el servicio de gastronomía llegó el turno de deleitarse con los mejores temas de Luis Miguel. El show de la mega estrella mexicana comenzó con su clásica Intro y luego le siguieron “Será que no me amas” y “Amor, amor, amor”. Luego todos los presentes disfrutaron de temas como “Suave”, “Te necesito”, “Hasta que me olvides”, “No se tu”, “La media vuelta” y “La bikina”. El cierre fue el medley compuesto por “Ahora te puedes marchar”, “La chica del bikini azul” y “Cuando calienta el sol”.

Fue una noche de exclusividad y glamour, de la mano del mejor artista de la música hispana de todos los tiempos.

Esta noche inicia sus conciertos previstos en el Campo Argentino de Polo donde se presentará los días 6, 8 y 9 de marzo, continuando el 14 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba. Quedan los últimos tickets para la función del 6/3 en entradauno.com, el resto de las fechas están totalmente agotadas superando los 140.000 tickets vendidos.

Sobre Luis Miguel Tour 2023 y 2024

“Luis Miguel Tour” se consagra como la gira más taquillera del mundo en el ranking Live 75 de Pollstar que clasifica los tours en función de las entradas vendidas, superando a U2 y Madonna. El artista continúa con un éxito increíble en su gira mundial con producción de Fenix Entertainment y Cárdenas Marketing Network, Inc. CMN.

Luis Miguel, el cantante más exitoso de la música en español con una trayectoria de más de 40 años, reconocido por su poderosa voz y su presencia escénica, bate récords en todo el mundo.

Las cifras hablan por sí solas

El Sol de México realizó 66 shows en 2023 y anunció 111 conciertos para 2024 con entradas sold out el mismo día de salida a ventas. 900.000 personas fueron testigos de sus conciertos en 2023, más de 2.200.000 lo serán este año sumando un total de 3.1 millones de espectadores en el mundo. Con un récord absoluto en ventas, su espectacular regreso a los escenarios confirma su status como uno de los artistas más importantes de la música internacional.

En agosto 2023, Luis Miguel comenzó su primera gira mundial en cinco años titulada “LUIS MIGUEL TOUR 2023” en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde realizó 10 conciertos sold out. La gira continuó con 10 shows sold out en Chile, 25 estadios totalmente vendidos en Estados Unidos finalizando el año con 21 shows en México.

Debido al éxito del tour 2023, Luis Miguel extendió su gira con 111 conciertos previstos para 2024 la cual comenzó el 18 de enero con un monumental show en República Dominicana donde el artista luego de su concierto bajó de su helicóptero para saludar a sus fans, para luego seguir con 3 conciertos sold out en El Coliseo de Puerto Rico, 2 shows en Guatemala, 1 en El Salvador, 1 en Honduras, 1 en Nicaragua, 1 en Honduras, 1 en Costa Rica, 1 en Venezuela, 2 en Colombia y 2 en Chile.

La gira continuará por Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Canadá, España y México.

El imponente tour, que incluye escenario y rider propio, se traslada de ciudad a ciudad alrededor del mundo, con armado cronometrado para llegar a cada concierto en tiempo y forma. Más de 150 personas de crew viajan con el artista, entre ellos 13 músicos y 15 mariachis.