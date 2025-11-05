Mamdani anunció que está abierto a dialogar con Trump tras ser elegido alcalde de Nueva York

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, se declaró este miércoles abierto a tener una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a las fuertes críticas que recibió del mandatario, y anunció que su equipo de transición estará compuesto únicamente por mujeres.

En su primera conferencia de prensa tras la victoria sobre el candidato independiente Andrew Cuomo, Mamdani declaró que, aunque la Casa Blanca no se ha puesto en contacto tras su victoria, está “interesado en tener una conversación” con Trump sobre “las formas en que podemos trabajar juntos para servir a los neoyorquinos”, según la cadena CNN.

Al ser consultado sobre cuál creía que era la lección de los resultados electorales del martes para Trump, Mamdani, señaló que “no basta con diagnosticar la crisis en la vida de los estadounidenses de clase trabajadora. Hay que cumplir con la tarea de abordar esa crisis”.

“Este es un presidente que hizo campaña prometiendo alimentos más baratos y ahora… ha llegado al extremo de recortar los beneficios de SNAP para cerca de 2 millones de neoyorquinos”, expresó. “Alguien que literalmente está haciendo más difícil pagar esos mismos comestibles cuyo precio él mismo criticaba no hace mucho tiempo”.

“Lo que asusta a los republicanos en todo el país es el hecho de que nosotros realmente vamos a cumplir con esta agenda. Y ese contraste es algo que no pueden soportar presenciar”, agregó el alcalde electo.

En otro momento de la conferencia de prensa, el alcalde neoyorquino electo respondió a las críticas respecto a la retórica de su campaña sobre la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, diciendo: “Tomo el tema del antisemitismo muy en serio”. Mamdani indicó que en su discurso de anoche “hablé sobre cómo mi alcaldía se mantendrá firme junto con los neoyorquinos judíos en la lucha contra el flagelo del antisemitismo en toda la ciudad”.

Por otra parte, el dirigente demócrata socialista anunció a su equipo de transición, compuesto únicamente por mujeres, y dirigido por Elana Leopold, a quien destacó como “una parte clave” de su campaña. Incluye a la excomisionada federal de comercio Lina Khan, la ex vicealcaldesa primera Maria Torres-Springer, la directora de United Way de Nueva York Grace Bonilla y Melanie Hartzog, quien fue vicealcaldesa de salud y servicios humanos.

“Lanzaremos una red amplia”, expresó Mamdani. “Hablaremos con las organizadoras en la primera línea de la lucha por mejorar nuestro gobierno de la ciudad, veteranas con antecedentes comprobados, expertas en políticas públicas de todo el país y el mundo, y personas trabajadoras que saben mejor que nadie lo que sus barrios necesitan”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas