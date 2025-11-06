Trump Furioso: “Buscan convertir a EE. UU. en una Cuba comunista o Venezuela socialista”

El presidente estadounidense Donald Trump lanzó una dura advertencia después del reciente triunfo del político de origen somalí, Ilhan Omar Mamdani, en una contienda clave. En su discurso en el American Business Forum de Miami, Trump intensificó su retórica, asegurando que el Partido Demócrata está impulsando un cambio radical en la política estadounidense.

En un encendido discurso Trump vinculó directamente la victoria del progresista Mamdani con una agenda mucho más amplia que, según él, busca desmantelar los valores y el sistema económico de Estados Unidos.

“Quieren convertir a EE. UU. en la Cuba comunista o la Venezuela socialista”, afirmó un Trump recargado, a pesar de las derrotas electorales del este martes.

La reacción de Trump se produce tras el éxito del alcalde electo de Nueva York, Mamdani, conocido por sus posturas ultra progresistas. La victoria de figuras con tendencias de izquierda dentro del Partido Demócrata es utilizada por Trump para ilustrar su argumento sobre el “peligro” que, a su juicio, enfrenta el país.

El mensaje de Trump busca movilizar a su base electoral, presentándose a sí mismo y al Partido Republicano como la única barrera contra el avance del socialismo y el comunismo en la política nacional.

Con información de la agencia Noticias Argentinas