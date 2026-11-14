Manuel Belgrano y la Salud Pública

Autor del ebook “Periodismo para Periodistas”. Profesor y Rector de la exEscuela de Periodismo del Círculo de la Prensa. Exprofesor de la Universidad del Salvador. ExProfesor del curso de Periodismo Médico de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico (SAPEM). Miembro de la Academia Belgraniana de la República Argentina.

Manuel Belgrano fue, también, un pionero de la salud pública en el Río de la Plata, impulsando la vacunación antivariólica obligatoria, la higiene urbana y la creación de hospitales desde su rol en el Consulado y el periodismo. Consideraba la salud un derecho y una cuestión de estado, llegando a vacunar personalmente a sus soldados.

Las costumbres de la Gran Aldea eran más que sencillas. Los cronistas de la época se referían con especial interés a aquellos famosos baños en el río, que tomaban tanto hombres como mujeres, previa bendición de las aguas, que hacían los franciscanos el 4 de octubre, los recoletos el 12, día de la Virgen del Pilar y los dominicos el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción.

En el bajo llamado de Las Catalinas, hoy rodeado de inmensos edificios de oficinas y hoteles de primera línea, preferido en ese entonces por el público de “buen tono”, se solían llevar a cabo esos baños, tanto de mañana como de tarde.

No era raro ver grupos de personas bañándose, convenientemente separados, los caballeros de las damas. Generalmente, las damas y las niñas se bañaban una vez puesto el sol, dejando las ropas en la orilla, al cuidado de los esclavos que llevaban faroles para alumbrarse al regreso, regreso que se hacía según un cronista de la época, “cubriéndose con sábanas”, y en caravanas “acosadas por los ladridos de los perros”, que creerían ver, sin dudas, fantasmas.

Resulta interesante leer la referencia que, del baño casero, describe un escritor que rememora minuciosamente las costumbres y usos de la Gran Aldea: “La carencia absoluta de cuartos de baño en las casas, limitadas a una tina de cinc o tinajas grandes en las pudientes y a medias bordelesas en la demás, unidas a las dificultades del baldeo y de los aguateros, hacía que en las casas de familia se establecieran rigurosos turnos para el baño, excluyendo por completo el uso del jabón, comenzando la señora, después el esposo, continuando las hijas mujeres, después los varones y por último el servicio, y para que nada se perdiera, el agua del baño serviría para regar las plantas. Por eso los baños en el río se esperaban como un placer y una necesidad”. Está todo dicho.

El regreso de Belgrano

Fueron ocho largos años de ausencia y Belgrano regresó de España a Buenos Aires en 1794 a bordo de un buque mercante español, tras ser nombrado Secretario Perpetuo del Consulado de Comercio, sin que los registros históricos destacados mencionen un nombre específico del barco en su viaje de regreso para asumir dicho cargo. Para llegar al puerto, primero había que descender a un bote y luego poder ser trasladado en una carreta con grandes ruedas para poder tener acceso a tierra firme. Precisamente, Emeric Essex Vidal (1791-1861) en sus acuarelas llenas de color, mostró las vistas de la ciudad, sus edificios, Iglesias, Fuerte, el Cabildo, sus calles, y en su obra “El desembarco en Buenos Aires” se puede apreciar el complicado sistema para llegar a la ciudad.

A pesar de sus años de ausencia, el flamante abogado ya no es el joven de 16 años que se embarcó para estudiar en Europa, Belgrano con 24 años, encontró que las calles seguían siendo mayoritariamente de tierra, polvorientas, con pozos y charcos, mientras que el alumbrado público era muy escaso, limitado a velas de sebo dentro de faroles de vidrio sólo en las esquinas principales, encendidas por “faroleros” al atardecer. La falta de pavimentos y luz eléctrica hacía que la ciudad fuera oscura y difícil de transitar tras la puesta del sol.

Las familias que, antes de las diez se atrevían a llegar hasta algún hogar vecino para pasar juntos la velada, conversar, tomar chocolate, jugar a la lotería de cartones, o bailar los jóvenes, marchaban con un par de esclavos sosteniendo los farolitos de mano, dentro de los cuales temblequeaba la luz de una vela, suficiente para evitarle a algún miembro tropezar o darse un golpe en los pozos, charcos o yuyales. La gente solía moverse a pie, en carretas o a caballo. También existían los carruajes, pero eran un lujo reservado a las familias más acomodadas.

Creación del Protomedicato

El virrey Juan José de Vértiz y Salcedo resolvió crear, en agosto de 1780, el Protomedicato del Río de la Plata en Buenos Aires, debido a las serias deficiencias en los servicios hospitalarios que encontró en su virreinato.

El primer protomédico fue Michael (Miguel) O’Gorman (1749-1819), de origen irlandés, que había estudiado en París y Reims y revalidado en Madrid, llegando al Río de la Plata en 1776. Dio los primeros cursos del protomedicato en 1801. También estuvo a cargo de estos cursos Agustín Eusebio Fabre (1729-1820), quien enseñó cirugía. Lo reemplazó en 1802 Cosme Mariano Argerich (1756-1820), un criollo hijo de un médico catalán, que además fue secretario del Protomedicato al suceder a O’Gorman en 1802.

En el año de 1803, durante la gestión del virrey Juan Joseph de Vértiz y Salcedo, la Real Imprenta de los Niños Expósitos, con permiso del superior gobierno, publicó la Guía de forasteros del Vireynato de Buenos-Ayres. En Real Orden del Tribunal del 18 de septiembre de 1799, ordena a SM la instalación de una Cátedra de Medicina y otra de Cirugía, nombrando para la primera al Proto Médico y Catedrático D. Miguel de Gorman y para la segunda al Licenciado D. Agustín Eusebio Fabre. En marzo de 1801 comenzó la enseñanza de la Anatomía con 9 Alumnos por el referido Fabre, por ser preciso ella a la de Medicina, cuya Aula por ese motivo en 1802 por el Dr. Argerich, sustituto del Proto-Médico, con 14 Alumnos, en virtud de orden superior.

Pérdidas familiares

En 1780 la familia Belgrano padeció la epidemia de viruela. Belgrano tenía 15 hermanos y dos hermanas del Prócer fallecieron, María Florencia la mayor de 22 años, casada con don Julián Segundo de Espinosa, matrimonio que dejó un hijo de corta edad, quien también murió por el flagelo y la menor de las mujeres, Ana María Estanislada, de casi dos años.

Cuando Belgrano llegó a España en 1786 para estudiar en las afamadas universidades de Salamanca y Valladolid, el reino se encontraba en los finales de una terrible epidemia de Malaria que desde Valencia se había extendido hacia las demás regiones.

Su hermano Domingo Estanislao informaba desde Córdoba, España, a la familia en Buenos Aires: “la universal peste que corre, por esta ciudad y hace doblar las campanas más de lo regular”.

Ya en Buenos Aires, el Prócer, desde su cargo como secretario del Real Consulado, difundió a través del Telégrafo Mercantil (1801-1802), las novedades en medicina que llegaban por la prensa española.

Primera vacunación

El 2 de agosto de 1805, el virrey Sobremonte, rodeado de sus más altos funcionarios, presenció la primera vacunación realizada en un acto celebrado en el Fuerte -hoy Casa de Gobierno- por Saturnino Segurola. Luego, alentó a los clérigos de las distintas parroquias de la ciudad, con casi 40 mil almas, y los alcaldes de barrio a que animen a la gente a dejarse vacunar, tarea nada fácil de cumplir. Segurola vacunaba todos los jueves por la tarde en su quinta situada en lo que hoy es Caballito y muchos querían visitar al joven cura de 29 años educado en el Colegio de San Carlos y doctorado en teología en Chile, por curiosidad, para ver su colección de libros, documentos, animales, plantas y rocas.

El Segundo Triunvirato (1812-1814) le ordenó a Segurola elaborar un Reglamento de vacunación, mientras los periódicos llevaban a cabo una campaña de esclarecimiento y persuasión, dado que la población en general, por temor e ignorancia, rechazaba vacunarse. “Hay que precaverse por medio de la vacuna, de esa plaga cuyo horror hace que el amigo abandone al amigo, el marido a la esposa y los padres a sus hijos, dejándolos perecer a manos, si no del contagio, de la necesidad”, podía leerse en La Gaceta.

Periodismo y salud pública

Belgrano desde su periódico el Correo de Comercio que aparece en marzo de 1810, en el Nro 5 del 31 de marzo bajo el título “Beneficencia Pública” exalta la labor del Pbro. Dr. Saturnino Segurola “de vacunar gratuitamente en esa Capital y en parte de sus campañas” lo que le ha valido “reconocido nombre de

conservador y propagador de la vacuna”. Preocupado por la educación concluyó el 5 de mayo de 1810, una nota sobre la posibilidad de aunarse los párrocos con los vecinos más caracterizados para construir una escuela para mujeres y “cada parroquia tendría un médico para los pobres, viviendo en ellas y no necesitarían muchos de aquellos ir a los Hospitales, hallando quien los atendiese en sus propias casas, de que no sacaría pocas ventajas la humanidad”.

Justamente una semana antes de la Revolución de Mayo, en ese semanario salió, como adjunto, un cuadernillo escrito por el doctor Justo García Valdés, miembro del Protomedicato y uno de los más

prestigiosos de la ciudad, sobre la hidrofobia que causaba muchas muertes.

La edición del sábado 14 de julio de 1810, trajo dos artículos sobre el Remedio para la gota y otro sobre recursos para atender la hidropesía, enfermedad que llevó a Belgrano a la tumba. No falta en el mes de agosto el comentario sobre un árbol semejante al alcanfor para con él elaborar el “vino alcanforado que posee la mayor parte de sus virtudes y eficacia, como un remedio tópico, resolutivo, discuciente poderoso en las inflamaciones externas reumáticas erisipelatosas y en los tumores blandos, fríos edematosos. Sus hojas molidas a polvo se aplican como un remedio externo en casos iguales con notable efecto; como igualmente en forma de fomentaciones y baños externos… Su infusión cálida tomada interiormente es un medicamento diaforético muy común en estos parajes, en varias afecciones catarrales”. Hasta aquí un pantallazo del Correo de Comercio en tiempos en que se preparaba Belgrano para marchar al Paraguay.

Más allá de conocer algunos aspectos de cómo se presentaba el mal, vale destacar la labor educativa de Belgrano en este tema, que si bien no era una pandemia, era motivo de preocupación ya que no era una enfermedad conocida en el Río de la Plata.

La salud, la guerra y la diplomacia

Justamente en medio de las urgencias y necesidades de una operación militar al Paraguay, Belgrano no dudó en parar su marcha en la localidad de San Nicolás de los Arroyos, en setiembre de 1810 para, con el médico del ejército, prestar la mayor colaboración al doctor Francisco de Paula Rivero comisario de vacunación para evitar el flagelo de la viruela.

Cuando redactó el Reglamento para los pueblos de las Misiones en su marcha al Paraguay, uno de los puntos proponía como lo había dispuesto en su paso por Santa Fe y Buenos Aires que: “Los cementerios se han de colocar fuera de los pueblos señalándose en el ejido una cuadra para este objeto, que haya de cercase y cubrirse con árboles como hoy los tienen en casi todos los pueblos, desterrando la absurda costumbre, prohibida absolutamente de enterrarse en iglesias”. Debieron pasar 11 años para que se inaugurara un cementerio público en el Huerto de los Recoletos en Buenos Aires.

Belgrano siempre se ocupó por la salud de la tropa hasta en los más mínimos detalles.

En su marcha a Rosario en enero de 1812, apenas llegó a Luján requirió “cuatro carretas para auxilio de los enfermos”. En marzo, cuando por enfermedad de Pueyrredón fue enviado a hacerse cargo del Ejército del Norte, -constituido por milicianos dispersos, indisciplinados y desmoralizados- reclamaba con urgencia medicamentos ya que el “chucho” -en lengua quechua significa el frío que se experimenta con la fiebre- había atacado a la tropa, y ya en funciones a fines de abril afirmaba: “cuento con 1.500 hombres en el ejército, pero la mitad de ellos están enfermos”.

Hospitales del Ejército

Los soldados heridos en combate permanecían en el campo de batalla hasta la finalización del enfrentamiento, a veces hasta 24 horas después del inicio de las hostilidades. Esto, siempre y cuando los soldados tuvieran la suerte de pertenecer al bando victorioso. En caso contrario los heridos eran abandonados o rematados en el mismo campo de batalla. Recordemos las palabras de Belgrano sobre el tema: Siempre se divierten los que están lejos de las balas, y no ven la sangre de sus hermanos, ni oyen los clamores de los infelices heridos…

En el Río de la Plata, las guerras por la independencia, multiplicaron la necesidad de médicos y cirujanos, por lo que, en 1813 la Asamblea creó el Instituto Médico Militar para formar profesionales que se encargasen del cuidado de las tropas. Al año siguiente, Cosme Argerich y James Paroissien organizaron el Departamento de Hospitales del Ejército y, establecieron el Reglamento del Cuerpo de Médicos militares.

El Dr. Cosme Mariano Argerich, nombrado por Belgrano como Cirujano Mayor del Ejército del Norte, organizó la atención médica militar. Ante la falta de infraestructura médica en el frente del norte, Argerich improvisó hospitales de sangre en escuelas, conventos e iglesias. Tras grandes enfrentamientos como las Batallas de Tucumán y Salta, estos recintos civiles se vaciaban para colocar hileras de catres o mantas directamente en el suelo, convirtiéndose en centros logísticos de clasificación de heridos.

Operar mientras a pocos metros seguían sonando los cañones exigió un sistema de transporte eficiente. Argerich diseñó botiquines militares móviles y cajones sanitarios que viajaban, junto a los heridos, a lomo de mula o en carretas y contenían:

Instrumental quirúrgico básico (sierras para amputación, bisturíes, pinzas).

Hilaza y lienzos limpios para vendajes.

Medicamentos esenciales como el opio (para calmar el dolor) y la quina (para

combatir las fiebres).

Consciente de que las infecciones por armas de fuego y armas blancas, que causaban gangrena y mataban más soldados que las balas mismas, Argerich priorizó la limpieza, en la medida de lo posible. Implementó un sistema primitivo de triaje: (colores rojo, amarillo o verde) para separar a los heridos graves, que requerían cirugías inmediatas (frecuentemente amputaciones para salvar vidas) de aquellos con afecciones leves o enfermedades infectocontagiosas como la disentería, para evitar que estas últimas

destruyeran la salud de todo el campamento.

Por su parte, el Dr. Antonio Castellanos Saravia, actuó como uno de los cirujanos del Ejército del Norte bajo las órdenes directas de Belgrano. Su labor fue tan comprometida que, antes de la Batalla de Tucumán, colaboró transportando armamento para las tropas debido a la falta de personal.

Entretanto, el Dr. Baltasar Texeirina, fue el segundo cirujano de cuerpo que completaba el reducido equipo médico militar en el frente junto a Castellanos Saravia.

A todo esto, el Dr. Joseph Redhead, médico, físico, naturalista, geólogo e investigador de origen escocés (inglés e inclusive irlandés) se convirtió en el médico de cabecera y amigo entrañable de Belgrano y de Martín Miguel de Güemes, lo acompañó durante sus campañas y cuidó de su salud deteriorada hasta sus últimos días.

Las mujeres jugaron un papel crucial actuando como enfermeras improvisadas, tanto en el frente como en la retaguardia. Ellas se encargaban de dar las primeras curas, coser heridas, alimentar, e higienizar a los heridos, además de aportar tratamientos basados en la medicina natural y tradicional, debido a la extrema escasez de instrumental clínico y medicamentos en el frente.

El primer vacunador

A fines de 1814 Belgrano fue enviado junto con Rivadavia, a las cortes europeas en misión diplomática, y de regreso a mediados de enero de 1815, hicieron una escala en Río de Janeiro para sondear opiniones. Lograron reunirse con el ministro plenipotenciario de los Estados Unidos ante esa Corte, Mr. Thomas Sumter, con quien, entre otros temas, se habló de la viruela que seguía siendo un flagelo en aquella

ciudad.

Inmediatamente Belgrano le recomendó usar en ese lugar el suero que preparaba en Buenos Aires el canónigo Segurola a quien le pidió el envío de ese fluido al ministro, lo que Segurola cumplió en mayo de 1815.

Un fragmento de esa carta de Belgrano expresa lo siguiente: “Es preciso que Ud. me haga el gusto de mandar la vacuna, de cuantos modos pueda y con la mayor seguridad a Mr. Thomas Sumter, Ministro plenipotenciario de los Estados Unidos de Norte América cerca de esta corte (Rio de Janeiro), insinuándole que yo le hecho este encargo con todo encarecimiento, este sujeto que nos ha distinguido; a no poderse más, desea hacer experiencias por si mismo en este país, con la vacuna verdadera, por cuanto los médicos aseguran que degenera muy prontamente en viruela y puesto que Ud. puede proporcionársela, espero que me dará esta satisfacción que agradeceré muy mucho”.

La visión de Belgrano fue que la vacunación debería ser universal ya que la promovió también en otras tierras. Belgrano una vez más nos desconcierta por su mirada puesta en el futuro, en el bien común, un adelantado a su tiempo que, con sus hechos y sus palabras en el presente, nos quiere despertar. Esta síntesis de sus preocupaciones por la salud pública es un acabado ejemplo: «Nadie me separara de los principios que adopté cuando me decidí a buscar la libertad de la patria amada, y como éste solo es

mi objeto, no las glorias, no los honores, no los empleos, no los intereses, estoy cierto de que seré constante en seguirlos».