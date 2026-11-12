Otro paro, ahora en los aeropuertos por falta de bomberos y personal técnico

ATE ANAC denunció problemas operativos en San Luis, Comodoro Rivadavia y Formosa. Aseguran que el Gobierno solo invierte 10% de lo recaudado. Este viernes habrá medidas en Ezeiza, Aeroparque y las áreas administrativas de ANAC del país.

La falta de financiamiento en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) está achicando la seguridad y la capacidad de los aeropuertos Argentinos según denunció Marcelo Belelli, integrante de la Coordinación Nacional de ATE en el organismo. Además advirtió por camiones de bomberos fuera de servicio, cuarteles sin gas y pérdida de personal técnico.

Según explicó, el aeropuerto de San Luis lleva 15 días sin funcionar por no contar con los suficientes camiones de bomberos. En el aeropuerto de Comodoro Rivadavia se achicaron las horas de servicio porque los cuarteles no tienen gas. En el caso de Formosa el aeropuerto estuvo sin funcionar una semana.

«Paro a la japonesa»

En ese contexto, ATE ANAC vuelve al plan de lucha este viernes 13, con un «paro a la japonesa». Esto se traduce en controles intensivos durante la mañana en Ezeiza y Aeroparque y retención de tareas durante toda la jornada en las áreas administrativas de ANAC del país. Entre el 16 y 20 de noviembre, las medidas alcanzarán a los servicios de extinción de incendios. El gremio reclama recursos para sostener las operaciones básicas.

El coordinador de ATE ANAC explicó que el problema no está en la baja recaudación, sino que en el destino de esos fondos. El gobierno recauda, pero no invierte la plata que corresponde.

«ANAC recauda alrededor de 230 mil millones de pesos anuales en materia de tasa aeroportuaria. Esa tasa es el impuesto que pagan los pasajeros por volar a la República Argentina. Ese impuesto fue aumentado durante la actual gestión de gobierno de Milei, pero solo llega a aproximadamente un 10% de esos ingresos al organismo», explicó.

Además, el gremio anunció que llevará la denuncia ante OACI, IATA y FAA. Se planteará la falta de recursos y el incumplimiento de recomendaciones internacionales en materia seguridad y de personal.

«Tres años sin paritarias» y pérdida de personal técnico

También, ATE mediante un comunicado denunció que los salarios permanecen congelados desde principios de año. Belelli además explicó que esto trae la salida masiva de trabajadores especializados y el deterioro de la capacidad del organismo.

«Tres años sin paritaria y un congelamiento salarial desde enero de este año dentro del organismo, cuestión que ha ido no solamente contradiciendo recomendaciones internacionales, sino también generando una pérdida de personal técnico y bueno, muchas veces hay multitarea para poder llegar a fin de mes. Entonces, se ha ido degradando la capacidad técnica del organismo, la operativa y hay una merma en la capacidad profesional de los laburantes», sostuvo.

Además agregó: «Los trabajadores tienen un gran desgaste. Hay una cuestión que este gobierno va a generar en muchos casos que es el desgaste entre los laburantes y el intento de la pérdida de la dignidad del laburante desde sus condiciones y sus horarios».

Cómo serán las medidas del viernes y de la próxima semana

El viernes 13 por la mañana, ATE realizará un “paro a la japonesa” en Ezeiza y Aeroparque, principalmente en las áreas de control terrestre. La modalidad será intensificar las fiscalizaciones y realizar controles exhaustivos sobre las operaciones y los equipos.

Ese mismo día habrá retención de tareas durante toda la jornada en las áreas administrativas de la ANAC en todo el país.

Luego, entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre, seguirán con retenciones de tareas en los servicios de extinción de incendios de todos los aeropuertos.

Con información de agencia MundoGremial