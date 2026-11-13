También cierra Black & Decker en San Luis y sus trabajadores deberán ser indemnizados

Los trabajadores despedidos de la empresa Stanley Black & Decker deberán ser indemnizados según el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. La fábrica anunció el cierre el martes 10/11 y el despido de 61 empleados.

Cómo consecuencia del cierre de la empresa los trabajadores tomaron pacificamente la planta. Pero la empresa siguió firme en su postura: la importación dejó sin sentido a la fábrica. Los discos de abrasivos chinos, a un precio subsidiado, corrieron del mercado a los que fabricaban en San Luis y no tuvieron más camino que cerrar la planta. Sin embargo, Black & Decker seguirá trabajando para argentina.

La Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), emitió un comunicado en respaldo y solidaridad con los trabajadores y acompañó a AOMA en el pedido de soluciones para sostener la producción. Aunque lo intentaron, con la avalancha de productos de China en brasil, la empresa decidió cerrar.

Las indemnizaciones después de las audiencias

«Ya el cierre es un hecho. Hoy fue un día largo, audiencias, reuniones y demás con los compañeros de la empresa», explicó el Secretario General de AOMA.

El titular del gremio aseguró que se logró la aplicación del artículo 245 para todos los despedidos.

Mediante un comunicado, la empresa había asegurado mediante un comunicado que ofreció el 100% de las indemnizaciones desde la notificación del cierre.

Productos chinos subsidiados

La planta de San Luis tenía a Brasil como principal mercado para sus discos abrasivos. El Secretario General de AOMA explicó que la empresa venía dando señales de dificultades en los últimos años.

«Son empresas que certifican bajo norma y con valor agregado de la mano de obra. Y competir entre los productos chinos subsidiados que ni siquiera venían rotulados, así que bueno, imaginate», explicó.



«No es una zona que se pueda conseguir trabajo fácilmente»

Más allá de las indemnizaciones, Pérez puso el foco en las pocas chances que los despedidos tienen para encontrar otro trabajo.

«En un pueblo de 12.000 habitantes es muy significativo. No hay fuente de trabajo, no hay parque industrial, no es una zona que se pueda conseguir trabajo fácilmente», explicó.

Además agregó: «Entendamos a qué sector pertenecemos y cuáles son muchas veces las políticas que realmente defienden a los trabajadores».

«Sin industria no hay trabajo ni futuro»: el respaldo de la CSIRA

La confederación de sindicatos industriales expresó su solidaridad con los 61 despedidos.

«Manifestamos nuestra profunda preocupación por esta decisión, que representa un nuevo golpe a la industria nacional, a las fuentes de trabajo y a las familias que dependen de ellas», explicaron en su comunicado.

Además agregaron: «Desde la CSIRA acompañamos a la Asociación Obrera Minera Argentina en la defensa de los derechos de los trabajadores afectados y en el reclamo por la búsqueda de soluciones que garanticen la continuidad del empleo y la producción».

Entre las organizaciones firmantes figuran AOMA, SMATA, UOCRA, ATILRA, ASIMRA, SETIA y STIGAS. El documento cerró con la consigna: «Sin industria no hay trabajo ni futuro».

Con información de agencia Mundo Gremial