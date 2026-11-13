SOCIEDAD 

CABA intimó a los metrodelegados para garantizar un “50%” del servicio tras el paro de subtes

CABA intimó a los metrodelegados para garantizar un “50%” del servicio tras el paro de subtes.

CABA intimó a los metrodelegados para garantizar un “50%” del servicio tras el paro de subtes.

Redacción 4SEMANAS 0 Comment , ,

La Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires intimó a los metrodelegados para garantizar “una cobertura mínima del 50%” del servicio de subte y Premetro, a partir del paro previsto desde las 21 al cierre de este jueves.

“Asimismo, resolvió convocar a una instancia urgente ante la Secretaría, a fin de procurar el cumplimiento efectivo de los servicios mínimos obligatorios y encauzar institucionalmente el conflicto”, sostiene el comunicado oficial difundido por Emova.

El Gobierno porteño dictó la medida, mediante la Resolución 1353/2026, conforme a lo establecido en el tercer artículo del Decreto N.° 230/26.

En este sentido, el texto destaca que la resolución citada alcanza a los trabajadores, a los gremios, a Emova y a Subterráneos de Buenos Aires.

La empresa concesionaria indicó que “adopta las medidas operativas y técnicas necesarias para dar cumplimiento a lo resuelto y notifica a los trabajadores que, en el marco de la disposición mencionada, deben prestar servicios para asegurar la continuidad del servicio a los usuarios que necesiten trasladarse por la Ciudad”.

“La empresa se encuentra a disposición para dar cumplimiento a la instancia de diálogo prevista por los canales institucionales establecidos”, aseguró Emova.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro (AGTSyP) llevará a cabo la medida de fuerza por la muerte de un compañero producto de la exposición al asbesto.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

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