Martín Menem se mete en el Senado y le marca los tiempos a Patricia Bullrich

Martín Menem confió en que el Senado aprobará la suspensión de las PASO en dos semanas y pidió «voluntades individuales» para lograrlo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, puso plazos concretos para la suspensión de las PASO y envió un mensaje directo —sin nombrarla— a la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. En declaraciones a Radio Mitre, el legislador confió en que la Cámara Alta avanzará con la media sanción en las próximas dos semanas, según consignó la cobertura periodística de sus declaraciones.

«Es un tema que está en este momento en el Senado y se está trabajando. Yo creo que vamos a poder llegar a suspender las PASO, si Dios quiere. Creo que la Argentina no las necesita, es algo que venimos planteando hace rato», aseguró Menem.

La presión sobre el Senado y el mensaje a Bullrich

El titular de la Cámara baja fue explícito sobre la responsabilidad de los senadores. «Es una expresión de deseo, que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores, si se dan todos los parámetros que uno calcula», señaló.

Y agregó, sin mencionar a Bullrich: «Obviamente, son voluntades individuales que se tienen que poner de acuerdo a la misma hora, el mismo día e ir a levantar la mano apoyando esta decisión». La referencia apunta a la conducción del bloque oficialista en la Cámara Alta, que en las últimas semanas agudizó sus diferencias con la Casa Rosada. Un posteo reciente de Javier Milei fue leído como una crítica a la ex candidata presidencial del PRO que aspira a competir en 2027.

El argumento contra el financiamiento de las internas

Menem cuestionó el financiamiento estatal de las primarias. «No tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos», afirmó, y agregó que la intención es «poder suspenderlas o eliminarlas definitivamente y poder avanzar en la reforma electoral».

El proyecto se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que se reuniría la semana siguiente para intentar dictaminar. El objetivo oficialista es aprobar la suspensión en el recinto en 15 días. De lograrse, el proyecto pasaría a Diputados, que deberá abocarse a la discusión durante el período extraordinario.

Según pudo saber este medio, no ha habido avances en la negociación con los gobernadores, que exigen garantías electorales para apoyar la reforma. Mientras el Gobierno apura su propuesta con el argumento de que reduciría el gasto público, los mandatarios provinciales insisten en que la discusión debe darse en paralelo con el debate por las listas del próximo año.

La agenda legislativa del oficialismo

Menem anticipó los temas que La Libertad Avanza prevé tratar en el corto plazo. Para la próxima semana, mencionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que busca establecer como prioridad la preservación del valor de la moneda y impedir que la autoridad monetaria financie al Tesoro mediante emisión.

También incluyó el reclamo por la soberanía de Malvinas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, tras la presentación argentina por áreas marítimas en disputa con el Reino Unido, y proyectos vinculados a biocombustibles. Para la semana siguiente, el oficialismo espera comenzar el tratamiento del Presupuesto. Menem anticipó que el Poder Ejecutivo podría convocar a sesiones extraordinarias para extender el debate de las leyes pendientes.

El rechazo a politizar la visita del Papa

El titular de Diputados también se refirió a la visita de León XIV y rechazó las interpretaciones que buscaron dar un tinte político a las referencias del pontífice sobre la pobreza y la desigualdad. «Me parece un despropósito politizar la venida del máximo representante de la Iglesia», sostuvo.

Y agregó: «Yo creo que nos habló a todos los argentinos; habló para los 47.000.000 de argentinos, más allá de que no todos sean católicos. Bajó un mensaje clarificador, con mucha sensibilidad. Estuvo, en tiempo real y en todo momento, muy conectado con la realidad argentina». Menem estimó que cerca de siete millones de personas participaron de las distintas actividades de la agenda pontificia.

La justicia social y la inflación

El dirigente oficialista vinculó la gestión económica con la justicia social. «Yo no quiero que se politice esto, pero no hay nada más justo, en términos sociales, que sacarle la inflación de la espalda a la gente», afirmó. También destacó la exhortación del Papa a sostener la honestidad y la justicia: «Si hay que pagar un precio muy alto por ser justo, por ser honrado, páguenlo».

Menem destacó las referencias del pontífice a la familia, la fe, la justicia y el perdón, y cuestionó al kirchnerismo por asociar esos planteos con una crítica al Gobierno de Javier Milei. «Yo creo que dejó un mensaje para todos, no para una persona en particular», concluyó.