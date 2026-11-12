Tras la partida de León XIV, habrá paro de subtes

Tras haber trabajado con un cronograma especial por la visita del papa León XIV, los metrodelegados harán un paro en el subte que afectará a toda la red y al Premetro.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) llevará adelante este jueves 12/11 un paro total de tareas que interrumpirá el servicio a partir de las 21 horas y se extenderá hasta la finalización de la jornada, obligando a los usuarios a buscar vías alternativas de transporte para movilizarse en la Ciudad de Buenos Aires.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el cese de actividades impactará de manera simultánea y absoluta en la totalidad del sistema subterráneo. De acuerdo a la información difundida desde el sindicato, ninguna formación prestará servicio en esa franja horaria, afectando el funcionamiento de las líneas A, B, C, D, E, H y el recorrido del Premetro.

Muerte en el subte

El desencadenante de esta nueva protesta es el reciente fallecimiento de Oscar Pauer, un operario que desarrolló tareas durante más de 32 años en el taller Rancagua, correspondiente a la Línea B, y que se había pasado a la jubilación en agosto de este año.

La conducción gremial denunció que la muerte del trabajador fue producto de un cáncer originado por la prolongada exposición al asbesto durante sus décadas de labor bajo tierra.

Ante esta situación, los metrodelegados volvieron a poner en el centro del debate la crisis de seguridad laboral, responsabilizando de forma directa a la concesionaria Emova y a las autoridades competentes por la persistente presencia del material cancerígeno en la infraestructura y las formaciones de la red.

Con información de agencia NA