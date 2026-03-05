Más aumentos: suben los peajes de Acceso Norte y Oeste

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) oficializó la aprobación de un aumento del 42% promedio con pago automático y del 185% con pago manual en los peajes de Acceso Norte y Oeste de la Ciudad de Buenos Aires, tras más de un año sin actualización.

La aprobación se formalizó mediante la Resolución 297/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, tras cumplimentar con el procedimiento de «Elaboración Participativa de Normas», para que la ciudadanía se exprese.

En el texto oficial se expuso que el pedido de aumento fue realizado por las concesionarias Autopistas del Sol Sociedad Anónima y Grupo Concesionario del Oeste Sociedad Anónima.

Aumentos al doble

El aval oficial a los nuevos cuadros tarifarios también permite a los concesionarios aplicar hasta el doble de la tarifa a quienes utilicen el cobro manual o electrónico, buscando impulsar el uso del TelePASE antes de la llegada del modelo de libre flujo.

Al respecto, la normativa precisó que “la presente medida tiene por finalidad promover una transición progresiva hacia la utilización del sistema TelePASE, como instancia previa a la implementación del sistema de libre flujo (free flow), conforme a la normativa vigente y en concordancia con lo previsto para la Red Federal de Concesiones”.

Las nuevas tarifas comenzarán a regir desde este sábado 7 de marzo, reemplazando a los valores que estaban vigentes sin actualización desde diciembre de 2024, a raíz de la suspensión de aumentos dispuesta por el Ejecutivo nacional.

Nuevas tarifas en Acceso Norte y Oeste con TelePASE

Motocicletas: $497,08 – Hora pico: $596,49

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $994,15 – Hora pico: $1.192,99

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $1.988,30 – Hora pico: $2.385,97

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.988,30 – Hora pico: $2.385,97

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2.982,44 – Hora pico: $3.578,96

Vehículos de 5 o 6 ejes: $3.976,59 – Hora pico: $4.771,95

Vehículos de más de 6 ejes: $4.970,74 – Hora pico: $5.964,94

Nuevas tarifas en Acceso Norte y Oeste sin TelePASE

Motocicletas: $1.000 – Hora pico: $1.200

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2.000 – Hora pico: $2.400

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $4.000 – Hora pico: $4.800

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $3.600 – Hora pico: $4.800

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $6.000 – Hora pico: $7.200

Vehículos de 5 o 6 ejes: $8.000 – Hora pico: $9.600

Vehículos de más de 6 ejes: $10.000 – Hora pico: $12.000

Con información de agencia NA