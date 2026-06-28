Más de 250 diputados universitarios debatieron un proyecto de ley sobre ludopatía

Más de 250 estudiantes universitarios de Argentina, Brasil, Uruguay y Ecuador se dieron cita en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para llevar adelante la XI Edición de Cambio de Roles.

Durante dos intensas jornadas, los jóvenes debatieron y elaboraron un proyecto de ley integral orientado a la prevención, asistencia y lucha contra el trastorno por juego llamado Ludopatía. La sesión concluyó con un mensaje del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.



«América necesita jóvenes comprometidos, que se involucren, que aporten nuevas miradas y que participen activamente en la construcción del futuro de nuestros países. La democracia se fortalece cuando más ciudadanos deciden ser parte, cuando se interesan por los asuntos públicos y transforman sus ideas en propuestas concretas para mejorar la realidad. Por eso, más allá del resultado de este debate, el hecho de que hoy estén aquí constituye un valioso aporte para la vida democrática de nuestro país», afirmó Menem.

Egos y rumbo

Además, Menem dejó una reflexión para los participantes: «Pongan siempre el rumbo y los intereses que están por encima de nuestros egos personales. Dejando los egos de lado; es la única manera de que las cosas prosperen con mayor transparencia y fluyan con más naturalidad».

La actividad fue organizada por el Círculo de Legisladores de la Nación, presidido por el diputado nacional (mc) Rafael Pascual; el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI), presidido por el diputado nacional (mc) Humberto Roggero; y el Congreso de la Nación.

Durante la apertura, Roggero destacó el espíritu del programa: «Nosotros iniciamos esto pensando cómo uníamos tres cosas separadas en la Argentina: la democracia, la academia y los jóvenes. Compartimentos que parecen estancos, cuando deben estar fluyendo, hablando, conversando y pensando lo mejor para cada sociedad».

También remarcó el valor institucional de la experiencia: «Ustedes están hoy en el recinto más importante del país. Este no es un día más en su vida ni en su futuro. Estar acá implica comprender que la democracia se sostiene con ideas, respeto y vocación federal».

En ese sentido, reivindicó el diálogo democrático al afirmar: «Los que piensan distinto no son nuestros enemigos; son compatriotas que tienen una visión diferente». Y concluyó: «Nunca crean que la política es mala. Pueden ser malos los políticos; pero eso no quiere decir que la política sea mala. Mi verdad termina cuando empieza la verdad del otro».

Semillero de legisladores

Por su parte, el secretario Parlamentario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Adrián Francisco Pagán, expresó: «Es un orgullo acercarnos a la ciudadanía y que la ciudadanía se acerque a esta casa, que es la casa de todos ustedes. Aspiramos a que esta experiencia sea un semillero de futuros legisladores y dirigentes políticos».

A su turno, el director de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Argentina, Luis Scasso, sostuvo que «la política es el arte del acuerdo» y advirtió que el juego problemático «se convirtió en un problema social, en un drama de familias, de jóvenes y de toda la comunidad».

Como eje central de la edición 2026, los estudiantes elaboraron un proyecto de ley que propone un marco integral de salud pública para la prevención, detección temprana, asistencia, rehabilitación y control del trastorno por juego. La iniciativa contempla medidas de protección para niñas, niños y adolescentes, regulación de la publicidad y de las plataformas de apuestas, programas de prevención, asistencia a familias, capacitación profesional y la creación de organismos federales para coordinar las políticas públicas en todo el país.

La XI Edición de Cambio de Roles se desarrolló los días 25 y 26 de junio con la participación de representantes de 12 universidades de Argentina, Brasil, Uruguay y Ecuador, consolidándose como uno de los principales programas de formación parlamentaria y democrática para jóvenes universitarios de la región.

De la jornada participaron: el director del Círculo de Legisladores, Matias Mejuto; las diputadas (MC) Fernanda Bendinelli, Alicia Besada, Cristina Guevara, Patricia De Ferrari; las senadoras (MC) Mabel Müller, Liliana Gurdulich. También los diputados (MC) Miguel Jobe, Luis Di Giacomo y Walter Ceballos; y los diputados en ejercicio Kelly Olmos y Maximiliano Ferraro. Además, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; los embajadores Joaquín De Aristegui (España), José Roberto Acosta Ramos (Colombia) y el Jefe de Cancillería de la Embajada de Ecuador en Argentina.