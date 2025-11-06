Más despidos en Ledesma y trabajadores se encadenan en los portones

Delegados gremiales se encadenaron en los portones de la fábrica de la empresa Ledesma tras una nueva tanda de despidos en el Ingenio.

Un grupo de delegados sindicales autoconvocados se encadenó en el ingreso de la fábrica de la empresa Ledesma. Lo hicieron ante la falta de respuesta de la comisión directiva de SOEAIL. «Esta acción tiene como objeto la reincorporación de los veinte trabajadores azucareros que fueron despedidos sin causa durante el último fin de semana», señalaron. Hace meses ya se había despedido a mas de 230 empleados.

En lo que fue una acción sin precedentes en el pasado cercano, delegados se encadenaron en el ingreso de Ledesma para reclamar la reincorporación de una veintena de trabajadores azucareros cesanteados por la empresa.

«Ola de despidos»

El delegado Gonzalo Mercado, afirmó que junto al grupo de delegados sindicales «nos vinimos a manifestar a fuera de administración porque queremos el cese inmediato de los despidos y de la persecución que sufren los trabajadores, es necesario frenar la ola de despido y que sean reincorporados a su trabajo».

En este sentido destacó que Ledesma está haciendo daño a la familia azucarera y a toda la comunidad de Libertador y que los delegados autoconvocados se organizaron para defender la fuente de trabajo. «Queremos hacer respetar los derechos de los trabajadores, estamos peleando por los 22 trabajadores despedidos, desde la empresa han confirmado que van a continuar los despidos una vez que termine la zafra».

Mercado destacó que los trabajadores despedidos se comunican con los delegados en cada caso. «Son compañeros que acompañaron un reclamo en alguna oportunidad, con legajo limpio y buena conducta, hay una lista en un marco de complicidad entre SOEAIL y la empresa, pero vamos a continuar luchando hasta que se brinde una respuesta favorable y deje de perseguir a los trabajadores».

Más despidos

Por su parte, el delegado Rodrigo Garrido indicó que también hay despidos en las localidades del interior. «Solicitamos que se trabaje con el ministerio y la empresa porque el sindicato carece de certificación para defender a los despedidos, nunca se hizo nada y la comisión no trabaja para defender a los recientes despidos».

Para finalizar, afirmó que a nivel salarial no se activó la cláusula gatillo y que el básico es solamente de 600 mil. «La gente no ve un salario que se arregló en la paritaria y están muy alejados de la canasta básica».

Con información de agencia Infogremiales