Javier Milei realizó una imprevista escala en Lima en su viaje a los Estados Unidos

El presidente Javier Milei, realizó una sorpresiva escala en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima, en su viaje hacia Miami, Estados Unidos.

El avión presidencial, ARG01, que había partido a las 15,30 desde el Aeroparque Jorge Newbery, aterrizó en la capital peruana a las 17,41 (hora local, las 19,41 de Argentina) en una escala que, en principio no se informó que estuviera prevista.

Milei tenía previsto arribar a Miami, alrededor de las 23:00 de nuestro país, pero ahora esos horarios estarán supeditados al momento en que despegue de Lima.

El presidente será orador en el American Business Forum (5 y 6 de noviembre, Kaseya Center), que tendrá como asistentes destacados a figuras como Donald Trump, Lionel Messi (capitán de la Selección Argentina), María Corina Machado (dirigente opositora venezolana, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025), Jamie Dimon (CEO de JP Morgan Chase), el actor Will Smith, y Stefano Domenicali (presidente de la Fórmula 1), entre otros.

Aunque se intentó coordinar, la reunión y la foto con Donald Trump no serán posibles en esta ocasión porque no coinciden los horarios de la presentación de uno y otro.

Posteriormente, Milei viajará a Nueva York con dos objetivos principales. Una visita religiosa, acudiendo a la tumba del Rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, para agradecer por el triunfo de La Libertad Avanza. Schneerson es uno de los líderes judíos más influyentes del siglo XX, considerado milagroso.

Posteriormente, asistirá a un encuentro con empresarios inversores en Argentina, organizado por el Consejo de las Américas (Council of the Americas), donde sí, posiblemente, se cruce con Trump de manera informal.

La última parada antes de volver a Buenos Aires será La Paz, Bolivia, para asistir a la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano), quien se impuso con más del 54% de los votos y pone fin a dos décadas de administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS).

