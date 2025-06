Más suspensiones y despidos: los casos de Vicunha de San Juan y Kimberly Clark

La fábrica textil Vicunha de San Juan suspenderá a más de 500 empleados por caída de las ventas, en tanto, la multinacional Kimberly-Clark cerró su planta de Pilar y despidió a 220 personas.

En cuanto a Kimberly-Clark, la multinacional cerró sin previo aviso su planta ubicada en Pilar (provincia de Buenos Aires), después de que el viernes pasado había suspendido la actividad bajo el argumento de tareas de mantenimiento en una subestación eléctrica. Sin embargo, al día siguiente, comunicó oficialmente el cierre definitivo del establecimiento.

“Dijeron que cerraban por mantenimiento, pero ya estaban cesanteando gente. Ese mismo sábado anunciaron el cierre total y nosotros activamos acciones administrativas para pedir una audiencia urgente. Vamos a exigir la reapertura y la reincorporación de los 220 despedidos. Si eso no se logra, pelearemos por mejorar las condiciones de la liquidación”, explicó Diego Lijo, del Sindicato de Papeleros al diario Página/12.

La empresa -produce de toallitas húmedas y protectores diarios para marcas de consumo masivo como Huggies, Kleenex, Scott y Plenitud- justificó el cierre como parte de una “estrategia de optimización y crecimiento sostenible”, y anunció que toda la producción será centralizada en su planta de San Luis.

Allí, dicen que van a invertir 15 millones de dólares durante los próximos tres años, lo que incluye el traslado de maquinaria y recursos desde Pilar, pero sin ofrecer ningún tipo de reubicación laboral a los empleados cesanteados.

“Nos adaptamos a la estrategia global de optimización de la huella operativa”, expresaron desde Kimberly-Clark mediante un comunicado oficial.

Desde el sindicato señalan que la firma no se retira del país, lo que abriría la posibilidad de algún tipo de negociación. “Estamos reclamando que se reabra la planta, pero muchas veces las decisiones de las multinacionales son hechos consumados. Para los trabajadores esto es un golpe durísimo”, remarcó Lijo.

El conflicto sigue abierto y se esperan definiciones en las próximas horas. Mientras tanto, los trabajadores organizan protestas en la puerta del predio y preparan presentaciones ante el Ministerio de Trabajo.

Suspensiones masivas en San Juan

La fábrica textil Vicunha decidió suspender temporalmente a más de 500 trabajadores. La medida, que se extenderá del 16 al 22 de junio, fue confirmada por Roberto Vega, secretario de la Asociación Obrera Textil (AOT), en diálogo con Tiempo de San Juan este martes.

“Como no hay pedido y no se vende nada, según lo que nos han dicho los empresarios, se hacen estas suspensiones llegando a un acuerdo con los trabajadores para que no pierdan”, explicó Vega, quien remarcó que el parate responde a un sobrestock acumulado en la planta y a la caída sostenida en las ventas durante los últimos meses.

El acuerdo alcanzado entre el gremio y la empresa prevé una reducción salarial del orden del 25% para los empleados suspendidos, lo que representa una pérdida de entre $15.000 y $20.000, dependiendo de la categoría. No obstante, desde el sindicato aclararon que la medida es temporal y se revisará constantemente.

“La suspensión se realiza por una semana porque la situación se va evaluando día a día. Incluso si dentro de esa semana entra un pedido importante, se levanta la medida y los trabajadores vuelven a sus puestos”, indicó el dirigente sindical.

Vega aclaró que la suspensión no afecta a toda la planta. “Dentro de una fábrica textil hay varias áreas, como tejeduría, hilandería, tintorería, entre otros. La medida alcanza solo a aquellos sectores donde no es necesaria la presencia de todos los operarios”, detalló.

Con información de agencia Infogremiales