Milei amenazó: “Si nosotros no mostramos resultados, se hace difícil acompañar”

El presidente Javier Milei condicionó este miércoles el acompañamiento electoral de la sociedad y su eventual reelección a la entrega de resultados concretos, al tiempo que ratificó que no flexibilizará el rumbo fiscal ni monetario de cara a los próximos comicios.

“Si nosotros no mostramos resultados se hace difícil acompañar”, admitió el jefe de Estado al referirse al armado político de cara al próximo año, al cerrar el evento “Vientos de cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el hotel Sheraton de Retiro.

En esa línea, Milei remarcó que la ciudadanía necesita constatar mejoras reales para volver a acompañarlo en las urnas, y pidió dar la “batalla cultural”.

No obstante, se mostró optimista: “Cuando en octubre le volvamos a ganar, con el mismo resultado de la última elección, pasaríamos a tener mayoría en Diputados y a estar a dos de la mayoría en el Senado. Yo confío en los argentinos y creo que vamos a ganar”.

“Se necesita la batalla cultural, se necesita el músculo político y la gestión al momento de llegar al poder, porque si no tenemos resultados, también estamos en problemas. Uno de los desafíos más grandes al que uno se enfrenta es que tiene que llevar las ideas a las elecciones y lograr resultados, sabiendo que además nosotros no jugamos con toda la caja de herramientas. Y yo no reniego de eso, me siento orgulloso de no jugar con toda la caja de herramientas, porque parte de esa caja es moralmente despreciable. Nosotros no vamos a violentar el derecho a la vida, la libertad ni la propiedad privada”, enfatizó.

A la vez, sostuvo que “muchas personas, a la luz del año electoral que se viene, y lo hacen con buena intención, queriendo que se asegure la reelección, piden flexibilizar la política monetaria y fiscal”.

“La respuesta es: nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a flexibilizar. Nuestra política fiscal no se negocia, y tampoco la monetaria, porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación”, recalcó Milei.

“Al populismo no se le gana haciendo populismo. No hay sustituto para las buenas políticas, para hacer lo moralmente correcto”, completó el jefe de Estado.

En ese sentido, aseguró que “las buenas políticas no se negocian” y que el Gobierno mantendrá la disciplina sin recurrir a herramientas “moralmente despreciables”.

Durante su exposición, Milei repasó la evolución del mapa político regional y celebró que el continente esté abandonando las opciones de izquierda. “En octubre de 2020 el continente estaba casi todo pintado de rojo y hoy ya somos muchos países pintados de azul”, señaló, al tiempo que proyectó una posible victoria de la derecha en Brasil.

Al hacer un balance de su administración, el Presidente ponderó la desaceleración de la inflación y la baja de la pobreza. Según afirmó, de cumplirse las proyecciones de su gestión, el Producto Bruto Interno (PBI) registrará una suba acumulada del 17 por ciento durante su primer mandato, “casi triplicando el crecimiento de la OCDE”.

En cuanto a la situación social, argumentó que, tras el sinceramiento inicial de precios que llevó el indicador de pobreza al 53 por ciento semestral, la cifra se redujo sensiblemente: “Hoy este número es 28 por ciento; esto quiere decir que sacamos a 14 millones de personas de la pobreza”.

También, contrapuso la reducción del empleo estatal con la tracción del mercado laboral libre, al señalar que se redujeron “más de 70.000 empleados públicos” mientras que “el sector privado generó más de 600.000 puestos de trabajo”.

Finalmente, Milei apuntó contra los medios de comunicación y los profesionales del sector, a quienes acusó de apostar al fracaso del programa gubernamental. “A pesar de los sucios y corruptos periodistas que apuestan al fracaso de la Argentina, les estamos ganando por goleada. Mientras ellos sigan diciendo sus mentiras, nosotros vamos a seguir repitiendo la verdad”, concluyó.

Con información de la agencia Noticias Argentinas