Día de la Industria negro: 2026 es el peor momento en décadas con 97.000 trabajos perdidos

Con datos oficiales, el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA) encontró a la industria argentina en septiembre con 97.312 puestos perdidos y una caída del 10,2% en la producción.

Mientras el Gobierno celebra la reducción de retenciones, sindicatos y empresarios coinciden en un diagnóstico crítico: el modelo de apertura sin planificación está desmantelando el aparato productivo local.

A dos años y medio del inicio de la gestión de Javier Milei, la industria manufacturera argentina atraviesa el peor momento de las últimas dos décadas. El Día de la Industria, que se conmemora cada 2 de septiembre en recuerdo del primer cargamento de tejidos manufacturados que zarpó desde Buenos Aires en 1587, encuentra al sector con 97.312 puestos de trabajo registrados menos que en noviembre de 2023, una caída del 8%, y 4.020 industrias manufactureras desaparecidas, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Producción en retroceso

La producción industrial en el primer semestre de 2026 se ubica un 10,2% por debajo del promedio registrado entre enero de 2022 y noviembre de 2023, mientras que en junio la utilización de la capacidad instalada fue apenas del 59,1%, lo que significa que cuatro de cada diez máquinas del parque fabril permanecen ociosas.

La contracción productiva no es pareja, pero golpea a prácticamente todos los sectores. Sólo la refinación de petróleo y la producción de alimentos y bebidas lograron incrementos marginales respecto de junio de 2023, mientras que los derrumbes más pronunciados se observan en la metalmecánica excluida la industria automotriz (-30,9%) y en los productos minerales no metálicos (-30,4%).

El empleo formal privado en su conjunto acumula doce meses consecutivos de caída, la secuencia más extensa desde 2009, y la industria manufacturera perdió aproximadamente 85.600 puestos de trabajo, según un informe de Fundación Mediterránea. La construcción, otro sector intensivo en mano de obra, sufrió una contracción del 14,2% y perdió otros 62.700 empleos.

Inportaciones récord

Paralelamente, las importaciones de bienes de consumo alcanzaron un récord histórico en el primer semestre de 2026, con USD 5.362 millones ingresados al país, un 34,7% más que en el mismo período de 2023 y un 20,7% por encima del máximo anterior registrado en 2018. Los rubros que más crecieron fueron los electrodomésticos y baterías (+109,2%), las prendas de vestir (+86,3%) y las motos, bicicletas y otros equipos de transporte (+67,6%), mientras que la cantidad de empresas importadoras se duplicó, incorporando 33.108 nuevas firmas al comercio exterior.

En el caso de los alimentos, las importaciones de fideos y pastas crecieron un 530,8%, las de carnes frescas un 315,2% y las de aceites un 93,9%. El contraste es revelador: la producción nacional de electrodomésticos e informática se desplomó un 56,1% mientras las importaciones de esos productos se disparaban.

El sesgo antiindustrial de las políticas públicas se evidencia en la derogación de la Ley de Compre Nacional, la eliminación del PRODEPRO, la baja de aranceles de importación para línea blanca y neumáticos, los cambios en el régimen antidumping, la eliminación de créditos productivos para pymes y el desfinanciamiento de organismos clave como el INTI, que perdió 854 trabajadores, y la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, cuya ejecución presupuestaria cayó un 77,3%.

Mientras tanto, el gobierno impulsa un «Súper RIGI» para atraer grandes inversiones en sectores de alta tecnología, aunque el balance del RIGI original muestra que de los USD 81.000 millones anunciados, apenas USD 700 millones se ejecutaron efectivamente.

Con información de agencia Infogremiales