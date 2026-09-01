Provocador mensaje de Santiago Caputo sobre Malvinas: “Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro”

El asesor presidencial Santiago Caputo se pronunció respecto de la disputa de la Argentina con Gran Bretaña por las Islas Malvinas tras los dichos de Donald Trump sobre la postura de los Estados Unidos, y aseveró: “Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro”.

“Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas. Sería extraño que no lo hicieran. No se puede esperar menos de un aliado estratégico. Malvinas es una causa sagrada para los argentinos”, agregó uno de los hombres más cercanos a Javier Milei.

Caputo publicó esas declaraciones en su cuenta de la red social X luego de que el presidente de EEUU, Donald Trump, sugiriera que podría “revisar” el apoyo a Gran Bretaña en la disputa con la Argentina por las islas Malvinas.

Milei también habló tras los dichos de Trump y en una entrevista radial destacó que “ayer ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada de los argentinos”.

En esa línea, el mandatario hablará el jueves a las 21 horas en cadena nacional sobre las Islas Malvinas.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, adelantó este martes en conferencia de prensa que “el contenido del mensaje está siendo trabajado por el Presidente, junto al Canciller Pablo Quirno y a la Secretaría de Inteligencia de Estado” e indicó que “por el momento, no podemos adelantar más detalles sobre el contenido de la cadena nacional”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas