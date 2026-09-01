A tres años de la muerte de Silvina Luna, la junta médica evaluó las causas del deceso de la actriz

A tres años de la muerte de Silvina Luna, fallecida el 31 de agosto de 2023 a los 43 años en el Hospital Italiano como consecuencia de una insuficiencia renal aguda, la Junta Médica se realizó este martes en el edificio de la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 60 ordenó el análisis, en el marco del caso que investiga al ex cirujano Aníbal Lotocki, quien afronta el juicio por el fallecimiento de Cristian Zárate, un hombre de 50 años cuyo deceso ocurrió durante una operación el 15 de abril de 2021 en una clínica del barrio porteño de Caballito.

El procedimiento comenzó a las 10 en la calle Viamonte 2101, donde alrededor de diez peritos evaluaron el fallecimiento de la actriz.

El planteo, presentado el 3 de febrero pasado por el abogado Fernando Burlando, refiere al “momento de la aparición de los granulomas en el cuerpo” de Luna y a “qué tratamiento se podría haber realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal progresiva”.

El siguiente punto abre el interrogante sobre “en qué momento habría sido oportuno dicho tratamiento” y pone sobre la mesa los “controles postoperatorios realizados por Aníbal Lotocki” al indagar si fueron “los adecuados de acuerdo con el tipo de intervención que llevó a cabo”.

Por último, se consulta si el imputado “se encontraba en condiciones —de acuerdo con su experiencia y conocimiento del caso— de intervenir de alguna manera para evitar que el desarrollo de los granulomas le produjera a la paciente las consecuencias que tuvo en su salud”.

La condena

En febrero de 2022, el juez Carlos Rengel Mirat condenó a Lotocki a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina por cinco años, tras encontrarlo responsable de las lesiones graves reiteradas que sufrieron Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Luna.

En noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal amplió la condena a ocho años porque consideró que también había cometido el delito de estafa y aumentó a 10 años el tiempo de inhabilitación para ejercer su profesión.

Con información de la agencia Noticias Argentinas