Javier Milei decretó un salario mínimo inviable de apenas $383.800

Tras el fracaso del Consejo del Salario, donde gremios, empresarios y el Estado no lograron alcanzar un acuerdo, Javier Milei fijó por decreto una nueva escala que se extenderá hasta abril de 2027.

El gobierno de Javier Milei fijó este miércoles por laudo el nuevo salario mínimo para los trabajadores luego de que fracasara la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil sin que los representantes de los trabajadores, los empresarios y el Estado alcanzaran un acuerdo.

Mediante la Resolución 4/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial el Gobierno fijó nuevos pisos salariales con aumentos escalonados desde septiembre de este año hasta abril de 2027, una modalidad que plantearon las empresas mientras que los gremios pedían un salario de $993.000.

El salario mínimo para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa será de $383.800 desde el 1° de septiembre de 2026. Para los trabajadores jornalizados, el valor quedó fijado en $1.919 por hora.

La escala salarial

El esquema definido por el Gobierno contempla aumentos mensuales hasta abril de 2027:

Septiembre de 2026: $383.800 mensuales y $1.919 por hora.

$383.800 mensuales y $1.919 por hora. Octubre de 2026: $391.200 mensuales y $1.956 por hora.

$391.200 mensuales y $1.956 por hora. Noviembre de 2026: $398.800 mensuales y $1.994 por hora.

$398.800 mensuales y $1.994 por hora. Diciembre de 2026: $406.400 mensuales y $2.032 por hora.

$406.400 mensuales y $2.032 por hora. Enero de 2027: $414.200 mensuales y $2.071 por hora.

$414.200 mensuales y $2.071 por hora. Febrero de 2027: $422.000 mensuales y $2.110 por hora.

$422.000 mensuales y $2.110 por hora. Marzo de 2027 : $429.600 mensuales y $2.148 por hora.

: $429.600 mensuales y $2.148 por hora. Abril de 2027: $437.000 mensuales y $2.185 por hora.

Los valores corresponden a trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario y a trabajadores de la Administración Pública Nacional y de entidades y organismos del Estado Nacional que actúen como empleadores.

La resolución aclara que el salario mínimo se establece con exclusión de las asignaciones familiares y que, para quienes trabajan jornadas inferiores a la legal, se aplicará la proporción correspondiente.

Hasta agosto el valor del salario mínimo era de $376.600 y con la actualización pasará en septiembre a $383.800, mientras que en el cuarto mes del próximo calendario llegará a $437.000, lo que implica que en 8 meses subirá $60.400.

Cabe recordar, a modo de comparación, que el INDEC informó que la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo alcanzó los $708.016,24 en julio pasado, con lo cual el salario mínimo de septiembre apenas supera la mitad de ese costo.