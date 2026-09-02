El Gobierno insiste con el efecto Malvinas: «Siempre hay chance» de recuperarlas

El canciller Pablo Quirno aseguró que hay posibilidades de recuperar la soberanía de las Islas Malvinas y que el gobierno continuará trabajando en la vía diplomática.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, aseguró este miércoles que «siempre hay chance» de recuperar las Islas Malvinas y que se continuará trabajando en la vía diplomática.

El canciller dejó este concepto antes de abrir el foro «Vientos de Cambio» que organiza la Fundación Libertad y Progreso en un hotel céntrico. El presidente, Javier Milei, ofrecerá mañana un discurso en Cadena Nacional para referirse a los adelantos diplomáticos en la discusión para recuperar la soberanía sobre las islas.

Durante su presentación en el foro, Quirno amplió la posición argentina y enfatizó que se seguirán realizando las acciones diplomáticas necesarias. El canciller se abstuvo de dar detalles de lo que dirá Milei en su presentación de mañana. «Tenemos una obligación y responsabilidad de responder a nuestros intereses allí», afirmó Quirno. El ministro remarcó que «es un trabajo diplomático de larga data y que tiene que tener, más allá del aspecto declamatorio, actividades muy concretas porque hoy están sucediendo cosas en Malvinas con decisiones unilaterales del Reino Unido que repudiamos».

La posición argentina y las herramientas diplomáticas

Quirno insistió en que «Argentina tiene que tener las herramientas posibles para defender nuestros intereses». En un tramo de su discurso, el canciller se refirió a la confrontación de intereses que existe en la relación con Estados Unidos y China. «Estados Unidos es nuestro primer inversor extranjero y China es el segundo socio comercial», puntualizó el canciller. Quirno aclaró que «a nadie le escapa que la Argentina tiene una relación estratégica con Estados Unidos, pero eso no implica no tener relación con China». «Hay puntos de contactos con Estados Unidos, pero también hay contactos muy profundos con China», insistió.

El responsable de la diplomacia argentina reiteró que «si el bloque del Mercosur no acompaña en la apertura del comercio el país avanzará en acuerdos bilaterales». Quirno destacó que «hoy están sucediendo cosas en Malvinas, hay decisiones unilaterales del Reino Unido con las cuales no solo repudiamos, sino que rechazamos plenamente. Argentina tiene que tener todas las herramientas posibles para defender de la mejor manera nuestros intereses y llegar al objetivo de todos los argentinos, que es tener la soberanía de las Malvinas».

El contexto internacional y el mensaje de Trump

Las declaraciones de Quirno se dan en un contexto de renovada atención sobre la cuestión Malvinas. Previamente, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, había sugerido que podría retirar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las islas. Trump dijo, consultado sobre este asunto: «Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas». Esta declaración generó expectativas en el gobierno argentino, que ve en un posible cambio de postura de Washington una oportunidad para avanzar en el reclamo de soberanía.

El canciller Quirno fue consultado por la prensa previo a su participación en el evento de la Fundación Libertad y Progreso, y reafirmó el histórico reclamo argentino. «Las Malvinas son argentinas, es una obligación y una responsabilidad defender nuestros intereses allí», señaló. El funcionario expresó su optimismo sobre los presuntos avances diplomáticos tras el mensaje de Trump. «Siempre hay chances, siempre estamos más cerca», afirmó Quirno, aunque se abstuvo de dar detalles sobre el contenido del discurso que brindará Milei en cadena nacional.

El discurso presidencial y la estrategia diplomática

El presidente Milei ofrecerá mañana un discurso en cadena nacional para referirse a los adelantos diplomáticos en la discusión para recuperar la soberanía de las Malvinas. Quirno, que estará presente en el acto, evitó dar precisiones sobre el contenido del mensaje presidencial. «Tenemos una obligación y responsabilidad de responder a nuestros intereses allí», se limitó a decir el canciller.

El gobierno argentino mantiene una estrategia diplomática activa en el reclamo por la soberanía de las Malvinas, que incluye gestiones en foros internacionales y contactos bilaterales. La posible revisión de la postura estadounidense sobre el tema, sugerida por Trump, abre un escenario que el gobierno de Milei busca aprovechar para avanzar en el reclamo. La cadena nacional de este jueves será el primer paso en esa dirección.