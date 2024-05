Milei cedió y tuvo revancha: Diputados giró al Senado la Ley Ómnibus (y agregaron Tabaco)

La Cámara de Diputados aprobó la ley de Bases en general por 142 afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. Milei consiguió emergencias y facultades delegadas reducidas en relación al tratamiento de febrero.

Como en febrero, la Cámara de Diputados aprobó en general la Ley Ómnibus esta vez por 142 votos afirmativos, 2 votos menos que hace 2 meses pero los suficientes para avanzar con el tratamiento en particular, donde antes La Libertad Avanza (LLA) había fallado.

Emergencias y Facultades delegadas

LLA superó este martes la votación de las declaraciones de emergencias que pidió Milei por 134 votos afirmativos, 117 negativos y 1 abstención.

Luego, vino el tratamiento central: las facultades delegadas. En enero, Milei pretendía 11 delegaciones, las tuvo que bajar a 5 en febrero cuando negoció con la oposición y ahora sacó 2 más y quedaron en 3, las que finalmente logró que se aprueben por 135 votos afirmativos, 116 negativos y 2 abstenciones

Privatizaciones y reforma laboral

Otros dos temas que generaban fuerte resistencia en la oposición eran las privatizaciones y los cambios en materia laboral. El capítulo sobre privatizaciones se aprobó por 138 votos afirmativos, 111 negativos y 2 abstenciones, gracias a que el Gobierno cedió en la cantidad de empresas a vender y en sus porcentajes y modalidades.

Sobre la reforma laboral, los cambios implicaron varias votaciones por grupos de artículos y no por capítulo, pero todo se aprobó a pesar de las objeciones de la oposición, principalmente de la Izquierda y el kirchmerismo. Por caso, el diputado de Unión por la Patria Sergio Palazzo (UP) dijo que «tanto quieren ayudar al sector empresario que uno piensa que llegaron a un límite, pero que se aprovechen del pago del monotributo del que tuvieron trabajando como no registrado como parte de pago de lo que significa que tienen por tenerlo en situación irregular, excedió todos os límites».

Karina Milei y el ministro del Interior Guillermo Francos, observando la sesión en diputados este martes (30/4)

Vanesa Siley, del mismo bloque, habló de los «trabajadores independientes» y los «jefes»: «Esto «si hay un jefe y 5 empleados, hay un jefe y 5 empleados, ponganlé el nombre que quieran pero en el derecho laboral se impone el principio de la realidad».

Incentivos a las Grandes Inversiones y tabaco

El último tema importante fue el polémico Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

El Título 7 del RIGI se votó en varios tramos por artículos, el primero, que crea el régimen y el ámbito de aplicación logró 134 votos positivos, 109 rechazos y 6 abstenciones.

En tanto, capítulo 2 sobre plazos y sujetos cosechó 136 afirmativos y el capítulo 3 sobre requisitos tuvo 136 votos a favor. Se trató del tema que menos votos por la afirmativa recibió, casi como las facultades delegadas y algunos puntos de la reforma laboral.

Por último, imprevistamente se incorporó el capítulo sobre impuestos al tabaco.