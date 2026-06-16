Milei irá con Adorni a Rosario por el Día de la Bandera

Javier Milei volverá a Rosario con Manuel Adorni por el Día de la Bandera.

El presidente Javier Milei volverá a Rosario el próximo sábado 20 de junio para participar del acto central por el Día de la Bandera en el Monumento Nacional a la Bandera. Será una actividad que compartirá con el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, y el intendente rosarino, Pablo Javkin, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien integrará la comitiva presidencial.

De acuerdo a fuentes oficiales, la vicepresidenta Victoria Villarruel todavía no fue invitada por Presidencia para una actividad que está prevista que comience a las 10 de la mañana.

Un evento que reunirá a autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de miles de ciudadanos que cada año participan de la conmemoración en homenaje a la creación de la enseña patria por parte de Manuel Belgrano.

La característica principal de la ceremonia pasa por la presencia del ministro coordinador. Cuestionado por propios y aliados luego de explicar el origen de su incremento patrimonial, reaparecerá en un evento público junto con uno de sus principales respaldos dentro del Gobierno, el jefe de Estado.

Milei sostiene al ex vocero presidencial a como dé lugar al igual que su hermana, Karina Milei. Ya expresó ante los suyos que un error del funcionario, como el de no haber reconocido 500 mil dólares en su declaración patrimonial, no cambiará su idea. Una idea que choca con a que posee el resto de su Gabinete: por lo bajo, hay integrantes que se preguntan a diario por qué el jefe de ministros no renuncia.

En torno a la agenda presidencial, además de su presencia en Rosario, el mandatario ya tiene previsto participar de otro acto patrio durante las próximas semanas. Según trascendió desde el Gobierno, el 9 de julio viajará a la provincia de Tucumán para encabezar las celebraciones por el Día de la Independencia, retomando así una agenda de actividades federales que había quedado relegada en los últimos meses. Será posterior al viaje que realizará en Estados Unidos.

Con información de la agencia Noticias Argentinas