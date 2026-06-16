Francia debutó con victoria y confirmó su condición de candidata en el Mundial 2026

Kylian Mbappé festeja uno de los goles de la victoria de Francia frente a Senegal 3 a 1 en el Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Francia debutó con una victoria por 3 a 1 sobre Senegal en el Mundial 2026 y confirmó su condición de candidata en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Aunque no mostró su mejor versión, el conjunto francés fue más regular, controló gran parte del encuentro y terminó imponiendo su jerarquía ante un rival que también generó peligro.

Senegal plantó batalla desde el inicio y sostuvo la igualdad durante buena parte del partido, pero Francia encontró la diferencia en el complemento.

Michael Olise, una de las figuras de la noche, asistió a Kylian Mbappé para la apertura del marcador. El capitán francés, que minutos antes había reclamado un penal por una falta de Sadio Mané, definió con sutileza ante la salida de Édouard Mendy para establecer el 1-0.

La ventaja le dio tranquilidad a “Les Bleus”, que ampliaron diferencias a través de Bradley Barcola. El delantero ingresó desde el banco y apenas dos minutos después marcó el 2-0 con una definición por encima del arquero.

Ibrahim Mbayé descontó para Senegal cerca del cierre y le puso suspenso al resultado, pero Mbappé apareció nuevamente para sentenciar la historia. Con una gran definición, firmó su doblete y selló el definitivo 3-1.

Francia sumó así sus primeros tres puntos en el Grupo I. El próximo lunes enfrentará a Irak, mientras que Senegal buscará recuperarse frente a Noruega.

Síntesis del partido

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaïla Sarr, Lamine Camara, Sadio Mané; Nicolas Jackson. DT: Pape Thiaw.

Goles en el segundo tiempo: 21m y 51m Kylian Mbappé (F); 37m Bradley Barcola (F); 50m Ibrahim Mbaye (S).

Cambios en el segundo tiempo: 30m Ibrahim Mbaye por Sarr (S); 31m Habib Diarra por Camara (S); 35m Bradley Barcola por Dembélé (F); 37m Ahmadou Bamba Dieng por Jackson (S); Iliman Ndiaye por P. Gueye (S); 42m Rayan Cherki por Doué (F); 43m Pathé Ismaël Ciss por I. Gueye (S).

Árbitro: Alireza Faghani (Australia).

VAR: Pol van Boekel (Países Bajos).

Estadio: MetLife.

Con información de la agencia Noticias Argentinas