Nueva escalada del dólar blue y el Banco Central compra pero no alcanza

El dólar blue subió este martes hasta los $740 y acumula un alza de $18 pero el Banco Central sigue con saldo positivo aunque no mejoran las reservas netas.

El Banco Central compró US$ 62 millones y acumula 26 ruedas consecutivas con saldo positivo con un acumulado de compras en el mes que superó los US$ 500 millones. Sin embargo, esto no alcanzó para levantar las reservas netas.

Es porque en paralelo, el BCRA usa dólares para intervenir en el tipo de cambio financiero. Las reservas netas están en US$ 4.892 millones negativas, según expertos.

Bajan US$ 299 millones, desde US$ 4.570 millones negativos en el reinicio del dolar soja.

LEA MÁS EN: La Corte le avisa a Javier Milei que declararía inconstitucional la dolarización

En tanto, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 111,40%.

El blue había cerrado un agosto fuertemente alcista tras la devaluación del 22% del peso.

En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $394 después de cerrar el 2022 en $346.

En enero, el dólar informal avanzó $35 (+10,1%), mientras que en febrero acumuló una caída de $6 (-1,6%).

En marzo registró un ascenso de $20 (+5,3%), en abril, subió $74 (+18,73%) y durante mayo trepó $21 (+4,5%). A su vez, en junio aumentó $4 (+0,8%), al tiempo que en julio escaló $53 (+11,3%).

En 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.

Otras cotizaciones

El dólar mayorista marca los $350,05 valor que el BCRA busca mantener hasta octubre.

En tanto, el dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 5% a cuenta de Bienes Personales- cotiza a $660,76.

A mediados de agosto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso una reducción del 25% al 5% en la percepción de Bienes Personales que se aplica para los consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s 300 mensuales por persona.

Así, el llamado dólar Qatar dejó de ser el tipo de cambio más caro del mercado.

El dólar turista o tarjeta, y dólar ahorro (o solidario) -que incluyen un 30% del Impuesto PAÍS + 45% de la Percepción de Ganancias- sostiene los $642,25.

Por su parte, el dólar cripto o dólar Bitcoin sube $1,03 y opera en los $738,60, según el promedio entre los exchanges locales reportados por Coinmonitor.

El dólar MEP sube $8,58 (1,26%) a $687,94.De esa forma, la brecha con el oficial alcanza el 96,53%

En tanto, el dólar «Contado con Liquidación» (CCL) cae $1,11 hasta los $733,32. Así, el spread con el oficial se ubica en un 109,49%.