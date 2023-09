La Corte le avisa a Javier Milei que declararía inconstitucional la dolarización

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, alertó en una entrevista que la dolarización que propone Javier Milei sería «inconstitucional».

«Si una dolarización elimina la moneda argentina es inconstitucional. Si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra es un camino que, para mí, es inconstitucional», afirmó Horacio Rosatti en declaraciones con el diario español El País.

En ese sentido, Rosatti recomendó a los candidatos «leer la Constitución», y aseguró que su postura no se trata de «una interpretación rebuscada y retorcida» de su parte.

Fantasía

«Hay que tener una moneda que se emita en la Argentina. No es posible regular el valor de la moneda de otro país. Esa fantasía hay que terminarla» , remarcó el titular del máximo tribunal.

Y en ese sentido, el magistrado sostuvo que en torno a la dolarización «se ha planteado un debate maniqueo, al estilo argentino» , en el cual parece que es como un «todo o nada».

«Dolarización sí o dolarización, no. Hablo de la Constitución y de lo que ya escribí. Me refiero a los fallos que ya firmé sobre este tema», enumeró el magistrado al fundamentar su postura.

Valor de la moneda

Rosatti recordó que la Reforma Constitucional de 1994 impuso al Congreso «defender el valor de la moneda» e insistió en que Argentina debe tener una unidad monetaria.

«Tenemos que tener una moneda. Esto no significa que no pueda haber otras, pero una moneda propia hay que tener. Si la estrategia es vincularla a otra y hacer una moneda flotante, tenemos que tener una canasta de monedas. Eso ya es una decisión política. En las decisiones políticas, la Justicia no podría intervenir. Sí podría intervenir si dicen ‘acá no hay moneda'», explicó.

Rosatti observó que cuando se plantea la propuesta de una dolarización percibe que se plantea «pasar a tener la moneda de los Estados Unidos», lo que implica «no poder emitir para regular la base monetaria».

«Hay cosas que sí se pueden y ya se han hecho. Ligar el valor de una moneda, la propia, a una moneda extranjera, o a un conjunto de monedas», señaló el presidente de la Corte Suprema.

Con información de agencia Télam