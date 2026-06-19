Ramiro Marra le exigió a Javier Milei que le pida la renuncia a Manuel Adorni.

Ramiro Marra, el ex legislador porteño y fundador de La Libertad Avanza, rompió el silencio con un durísimo texto dirigido al presidente, Javier Milei.

Afirmó que la continuidad del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, golpea la credibilidad del oficialismo y le pidió que ponga el proyecto político por encima de los “vínculos personales”.

En el escrito, el bróker interpeló fuertemente la gestión de los escándalos que salpican al entorno presidencial y advirtió que la permanencia de Adorni pone en riesgo el “contrato electoral” que el Gobierno firmó con la sociedad en las urnas.

El exdirigente señaló que existe una situación de desgaste que “ocupa la agenda, tapa los logros y erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es la palabra”. Según sus declaraciones, el mandato popular del actual oficialismo radicaba en una promesa de transparencia que hoy se encuentra bajo la lupa.

“Los argentinos no votaron solamente números. Votaron la promesa de terminar con los privilegios, con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto. Ese fue el contrato. Y ese contrato hoy se está poniendo en duda”, enfatizó Marra.

En uno de los pasajes más duros de la carta, el dirigente le recordó a Milei los límites de su propio liderazgo, distanciándolo de la idea de un proyecto familiar o cerrado: “Con todo el respeto: este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza. Este proyecto es de la enorme mayoría de los argentinos”. En esa misma línea, remarcó que cuidar el rumbo del país “muchas veces significa tomar decisiones que duelen”.

“Un día me sacaron, de manera unilateral, sin preaviso, a través de un tuit, con excusas ridículas. Me dolió, claro que me dolió. Pero supe callar. No salí a romper nada, no le hice daño al proyecto y no me convertí en bandera de la oposición. Entendí que el proyecto era más grande que yo, y que mi orgullo personal no podía estar por encima de lo que millones de personas estaban esperando”, sostuvo en otro pasaje, al recordar cómo fue eyectado del partido violeta.

Para concluir, Marra le pidió a Milei “que tome la decisión que corresponde” para proteger la palabra del Gobierno y “la fuerza moral que le dieron los argentinos”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas