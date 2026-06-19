Día de la Bandera: organizan un repudio contra Javier Milei durante el acto oficial

El sindicato de trabajadores estatales ATE convoca a manifestarse contra Javier Milei durante el acto oficial en Rosario por el Día de la Bandera. La CGT también prepara un repudio.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una protesta para este sábado 20 de junio en Rosario ante la llegada del presidente Javier Milei, quien participará del acto conmemorativo por el Día de la Bandera. En ese marco, el gremio adelantó que declarará persona no grata al mandatario nacional y convocó a una concentración desde las 9 de la mañana en la Plaza Pringles.

Desde la organización sindical cuestionaron la visita presidencial en un contexto que, según señalaron, está marcado por el vaciamiento del Estado, el ajuste sobre los trabajadores y denuncias vinculadas a funcionarios del Gobierno nacional.

«Milei no es bienvenido»

“El presidente no es bienvenido a Rosario ni tampoco a Santa Fe. Es persona no grata porque sus políticas afectan a todos los que habitan la Argentina”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

El dirigente también apuntó contra la presencia del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Además, la presencia de Adorni es una burla para todo el pueblo. La mayoría de nuestro pueblo tiene que elegir entre comprar comida y medicamentos, mientras ellos duermen en sábanas de 8 millones de pesos. No podemos naturalizar que se acostumbren a semejante nivel de impunidad. Están tirando de la soga y en cualquier momento se va a cortar”, sostuvo.

ATE declarará persona no grata a Milei

En relación con la participación de Milei en el acto patrio, Aguiar agregó: “No vamos a aceptar semejante caradurez de participar del acto del Día de la Bandera. Milei, que dice que ve a la bandera como un muro de ladrillos, y su gobierno representan todo lo contrario a los valores de nuestra enseña patria”.

ATE informó que declarará persona no grata al Presidente por las políticas de ajuste, la entrega y el saqueo de los recursos naturales y de las empresas del Estado. Además, el sindicato manifestó su rechazo a la presencia del mandatario al considerarlo “el máximo ajustador del pueblo”.

Según detalló la organización, la concentración se realizará desde las 9 horas en la Plaza Pringles, ubicada en la intersección de las calles Córdoba y Paraguay, en repudio a las políticas del Gobierno nacional.

El gremio también ratificó su compromiso con la defensa del trabajo, la salud, la educación pública y la soberanía nacional, y convocó a participar de la jornada de protesta en Rosario.

Repudio de la CGT

«La presencia de Milei va a generar rechazos y será inevitable que esto suceda», aseguró el secretario adjunto de la CGT Rosario Martin Lucero.

El secretario adjunto de la CGT Rosario Martin Lucero advirtió que habrá un masivo repudio de un vasto sector de la sociedad rosarina ante la llegada del presidente Javier Milei a Rosario, este sábado 20 de junio para los actos por el Dia de la Bandera.

“La presencia de Milei va a generar rechazos y será inevitable que esto suceda porque, cuando el presidente hace las cosas bien la gente lo va a felicitar y cuando hace las cosas mal se lo van a reprochar y lo van a repudiar”, consideró el dirigente del sindicato de docentes particulares.

“Algunas cosas que están sucediendo en la actualidad, que tienen que ver con el ajuste sobre los salarios, las malas condiciones laborales y la pérdida del empleo contrastan notablemente con brutales hechos de corrupción que están floreciendo en el gobierno nacional”, concluyó.

Con información de agencias