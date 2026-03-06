Renunció el titular de la IGJ y hablan de «salvoconducto» para ‘Chiqui’ Tapia y Toviggino

El titular de la Inspección General de Justicia Daniel Vítolo deja el cargo tras la asunción del nuevo ministro de Justicia. María Eugenia Talerico, exvicepresidente de la UIF alertó sobre un «salvoconducto» para Tapia y Toviggino.

El titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vitolo, presentó este viernes su renuncia al cargo tras el pedido Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia que asumió ayer.

Mahiques le pidió la renuncia tanto a Vítolo, como a los titulares del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), Ana Belén Mármora; de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, de la Oficina de Bienes Recuperados, Juan Cruz Montero, y de la UIF, Ernesto Gaspari.

💬 "Siento que llega un salvoconducto para Toviggino y Tapia"



La abogada especialista en corrupción María Eugenia Talerico cuestionó la designación de Juan Bautista Mahíques como ministro de Justicia y sus vínculos con los directivos de la AFA.



📌 En LN+ pic.twitter.com/6pubJLZIHt — La Nación Más (@lanacionmas) March 6, 2026

La AFA mira el recambio

“Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos”, planteó Mahiques en declaraciones a A24. También abogó por contar con “fiscales y jueces capacitados”.

Vítolo encabezó desde la IGJ la embestida judicial contra la AFA de ‘Chiqui’ Tapia y ahora está duda si seguirá ese accionar o será un alivio para la entidad futbolística.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera y abogada especialista en temas de corrupción, María Eugenia Talerico, adelantó este viernes en LN+: «Siento que llega un salvoconducto para Toviggino y Tapia» y cuestionó la designación de Juan Bautista Mahíques como ministro de Justicia por sus vínculos con los directivos de la AFA.

«Hay internas (en la Justicia) pero por algún lado está llegando un salvoconducto, los vínculos de los Mahíques con este micromundo (del fútbol) son públicos…», completó.