Clínica del Horror: qué dijo el médico que le realizó el aborto a la niña de 12 años

El ginecólogo Damián Levy habló tras el allanamiento en Villa Ballester donde se encontraron ocho fetos. El profesional defendió el aborto a la menor de 12 años y dijo que se enmarcó dentro de la ley.

El caso que conmocionó al país sumó este lunes un nuevo capítulo con la palabra del médico que realizó el aborto a la niña de 12 años oriunda de Santiago del Estero, víctima de abuso sexual. El ginecólogo Damián Levy rompió el silencio en medio de la tormenta judicial y mediática desatada tras el allanamiento en la Clínica Santa María de Villa Ballester, donde se encontraron ocho fetos desmembrados en bolsas de consorcio. El profesional rechazó de plano las versiones que circularon en las últimas horas y defendió la legalidad de la práctica.

«La práctica se enmarca en la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a una niña víctima de abuso sexual. Todo lo que se llevó a cabo está dentro del marco legal, por lo que desmiento todas y cada una de las noticias falsas», afirmó Levy en declaraciones al canal C5N. El médico, presidente de la Fundación Cigesar especializada en salud sexual, aseguró que tanto la paciente como su madre «se encuentran en buen estado de salud» y que ya regresaron a su provincia de origen.

«Estamos a entera disposición del fiscal»

Levy remarcó la disposición del equipo médico para colaborar con la investigación judicial. «Estamos a entera disposición del fiscal para lo que necesite», sostuvo, al tiempo que insistió en que el procedimiento fue correcto desde el punto de vista médico y legal. «Estoy con la convicción firme de que lo llevado a cabo está dentro de los protocolos médicos y del marco de la ley. Fue un aborto en el marco de la ley», reiteró.

El profesional reveló que la fundación que preside se encontraba realizando una campaña de salud sexual y reproductiva en Santiago del Estero cuando recibieron la consulta de la niña y su madre. Según explicó la mujer a los médicos, no podía acceder a este servicio en la provincia, pese a ser legal y a que contaba con la denuncia por violación. «Frente a una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo para su salud, acompañamos a la niña y a su mamá con asesoramiento y atención digna, segura y legal», expresó Levy.

El marco legal y la polémica por los restos fetales

El caso tomó estado público luego de que la Justicia Federal iniciara la búsqueda de la menor, que cursaba la semana 32 de gestación. La ley 27.610 establece el aborto legal sin cuestionamientos hasta la semana 14 inclusive, pero contempla excepciones a partir de la semana 15, entre ellas la violación, sin límite de edad gestacional. Levy confirmó que la práctica se realizó bajo esa causal.

En cuanto a los restos fetales encontrados durante el allanamiento, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires realizó una inspección en el establecimiento y emitió un comunicado oficial. Según el informe, los residuos derivados de los procedimientos «se encontraban correctamente dispuestos en bolsas rojas», conforme a la normativa para residuos patogénicos en establecimientos de salud. La cartera sanitaria detectó «infracciones menores«, como humedad en una sala de cirugía y la falta de una lámpara cialítica, situaciones para las cuales se otorgó un plazo de adecuación. «De ninguna manera estas faltas constituyen motivo de clausura ni implican la interrupción de su funcionamiento», aclararon.

La ONG y el convenio con la clínica

La Fundación Cigesar, que es investigada por el presunto pago del viaje de la adolescente y su madre desde Santiago del Estero a Buenos Aires, también emitió un comunicado. La ONG confirmó que mantiene un convenio con la Clínica Santa María para el alquiler de las instalaciones «para la realización de prácticas que requieren quirófano o internación». «Todas las prácticas realizadas se llevan dentro del marco legal vigente cumpliendo con la normativa aplicable y con los estándares de calidad de atención establecidos en los protocolos sanitarios vigentes», señalaron.

La fundación se presenta como una organización que «tiene una amplia experiencia en el desarrollo de estrategias pedagógicas e intervenciones interdisciplinarias desde una perspectiva de género y de cuidado», con el objetivo de que todas las personas puedan acceder a los servicios de salud y tomar decisiones libres sobre la maternidad. En su comunicado, también informaron que «intervinieron autoridades en el marco de actuaciones judiciales con el objetivo de resguardar material genético necesario para la investigación de la violencia sexual que dio origen a la práctica«.

La declaración que divide aguas

Levy afirmó: «Me siento consternado e impactado por la situación, pero con la firme convicción de haber realizado lo correcto. Acompañando a la madre y a la niña en esta situación, haciéndolo con la calidad y el respeto que se necesita». El médico insistió en que «en todo momento la niña y la madre actuaron de forma autónoma y voluntaria».

Las declaraciones del profesional abren una nueva arista en una causa que ya tiene varios frentes abiertos: la investigación por el abuso sexual de la menor, las circunstancias del traslado a Buenos Aires y el hallazgo de los restos fetales en la clínica. Ahora la justicia deberá determinar si hubo o no irregularidades.