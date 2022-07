Respiro para Martín Guzmán: BCRA compró dólares, subieron bonos y bajó el blue

Un alivio para el ministro de economía Martín Guzmán y para la situación financiera del país: El Banco Central completó la compra de US$ 1.500 millones, el blue bajó y subieron los bonos.

El vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Sergio Woyecheszen, confirmó este jueves que, luego de las fuertes compras en el mercado cambiario de los últimos cuatro días, la autoridad monetaria cumplió con su meta de acumulación de reservas para la primera mitad del año.

«Veníamos desde el lunes con una fuerte compra. Ayer fue muy importante con 583 millones de dólares y hoy arriba de 530 millones. Estamos cerrando no sólo una buena semana sino un buen mes de junio y, en el semestre, con el cumplimiento de lo que eran nuestro propios objetivos de acumulación de reservas», aseguró Woyecheszen en diálogo con AM 750.

Según datos oficiales, las reservas cerraron este jueves en US$ 42.784 millones, unos US$ 4.780 millones por arriba del cierre de la semana pasada, gracias a haber acumulado más de US$ 1.500 millones en compras en el mercado cambiario y a la transferencia de unos US$ 4.000 millones en DEG que envió el FMI tras la aprobación de la primera revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas.

Dólar blue

El dólar blue experimentó este jueves su primera baja en dos semanas, cerró en $ 238 para la venta.

Así las cosas, el dólar blue terminó junio con una suba total de $ 31, el mayor avance mensual en el año, luego de terminar mayo en los $207, que equivale a una suba del 15% en el mes, luego de finalizar el año anterior en los $208.

La moneda en el mercado paralelo cerró un peso por debajo de su récord nominal histórico, tras tocar los $237 en el inicio de la rueda, volvió a los $239 para después bajar, en medio de un mercado cambiario tensionado que obligó a muchos operadores a postergar operaciones por la volatilidad de precios, indicó la agencia NA.

Bonos

Los bonos en dólares registraron este jueves una significativa alza e hicieron bajar el riesgo país, mientras que las acciones en el mercado local tuvieron una leve recuperación, según los principales indicadores financieros.

Los bonos buscaron superar sus niveles mínimos históricos y recuperar una baja de casi el 10% en siete sesiones consecutivas, mientras que los títulos en pesos se siguieron estabilizando tras la intervención oficial.

El riesgo país que elabora el banco JP Morgan bajaba 3,50% y se ubicaba en 2.374 puntos básicos, después de llegar al récord de los 2.508 puntos el martes pasado.