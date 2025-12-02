Santilli recibió al embajador de los EEUU en Argentina con el acuerdo comercial de fondo

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este martes al embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, Santilli y Lamelas repasaron los principales puntos de la agenda bilateral y destacaron la relación de alto nivel que une a los dos países.

El encuentro ocurre en el marco de la discusión con el gobierno de Donald Trump del acuerdo de libre comercio anunciado en la previa a las elecciones de octubre y que aún no se conoce qué contiene ni cuándo se suscribirá.

Según informó el Gobierno nacional en un breve comunicado, Santilli y el embajador «dialogaron sobre nuevas oportunidades de cooperación mutua, orientadas a ampliar el intercambio comercial. También reafirmaron los valores compartidos de libertad y progreso como principios clave que permitirán seguir generando condiciones de prosperidad y crecimiento para ambas naciones».