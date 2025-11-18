Se cayó Cloudflare y derrumbó a X y a portales argentinos y del gobierno

Un fallo en Cloudflare provocó un apagón masivo en internet. Usuarios reportan problemas en X y webs de medios. La empresa investiga el incidente.

Un apagón masivo de internet afecta este martes a usuarios de todo el mundo, dejando inaccesibles numerosas plataformas sociales, servicios de streaming y portales de noticias, hasta el portal del Gobierno argentino en la dirección argentina.gob.ar estaba caído.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el origen del colapso radica en un fallo de los servicios de Cloudflare, la empresa de infraestructura web y seguridad que gestiona el tráfico de una gran porción de internet.

El portal oficial argentina.gob.ar caído este martes 18/11.

Los reportes de usuarios se dispararon en los últimos minutos, señalando la imposibilidad de acceder a la red social X (ex Twitter), así como a importantes sitios de medios de comunicación internacionales y locales que utilizan la red de distribución de contenidos (CDN) de la firma afectada.

Al intentar ingresar a las páginas, los navegadores devuelven mensajes de «500 Internal Server Error» o «502 Bad Gateway», indicando que los servidores no pueden responder a las solicitudes. Cloudflare confirmó que está «investigando el incidente» y trabaja en una solución para restablecer el tráfico.

