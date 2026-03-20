Semana Santa: ideas para hacer una pausa y disfrutar sin viajar demasiado

Opciones en la ciudad, escapadas cortas y experiencias en distintos puntos del país para aprovechar el fin de semana largo sin grandes traslados.

Cada año, el feriado de Semana Santa aparece como una oportunidad para cortar con la rutina. Para muchos, eso implica organizar un viaje; para otros, simplemente encontrar una forma distinta de habitar los días libres. En ese punto intermedio, entre quedarse y salir, crece una tendencia: elegir experiencias concretas, cercanas o de fácil acceso, que permitan cambiar el ritmo sin necesidad de grandes planes.

En esa línea, Bigbox reúne distintas propuestas que funcionan como excusa para hacer una pausa, ya sea dentro de la ciudad o a pocas horas de distancia.

Pausa urbana: bajar un cambio sin salir de la ciudad

Para quienes eligen quedarse, Buenos Aires ofrece alternativas que permiten desconectarse sin moverse demasiado. Los hoteles y espacios gastronómicos toman protagonismo con propuestas pensadas para extender la sensación de fin de semana.

El brunch en el Palacio Duhau es uno de esos clásicos que combinan gastronomía, arquitectura y tiempo sin apuro. La experiencia transcurre entre salones y jardines, con una dinámica que invita a quedarse más de lo previsto.

Algo similar ocurre con las jornadas de relax en el Alvear Icon Hotel, donde los circuitos de spa y bienestar se convierten en una alternativa concreta para quienes buscan descanso sin salir de la ciudad.

Escapadas cercanas: el valor de irse “lo justo”

A pocas horas de los grandes centros urbanos, las opciones se multiplican. Son planes que no requieren logística compleja pero logran cambiar el entorno.

En la provincia de Buenos Aires, los días de campo en Puesto Viejo Estancia recuperan una tradición local: aire libre, cabalgatas y comidas largas. Más que una salida, funcionan como una inmersión breve en otro ritmo.

El formato glamping, como el que propone Dos Aguas Glamping, también gana terreno. La combinación de naturaleza y confort responde a una demanda creciente por experiencias al aire libre sin resignar comodidad.

Noches únicas: un plan que marque la diferencia

Las noches aún cálidas son ideales para disfrutar de un plan distinto. Ya sea una velada de buena comida y música en vivo, alguna cena en un restaurante reconocido internacionalmente, o sencillamente una noche de tragos por los bares porteños; cualquier opción es válida para disfrutar el feriado largo sin prisas.

No existe una sóla forma de disfrutar. Semana Santa se convierte en una pausa flexible, donde conviven planes urbanos, escapadas breves y viajes más largos. En todos los casos, la lógica parece repetirse: no se trata tanto de la distancia, sino de la posibilidad de interrumpir la rutina y darle otro ritmo a los días.

Estas y otras propuestas se encuentran en: https://www.bigbox.com.ar