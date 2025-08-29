Spagnuolo fue a la Justicia con nuevos abogados y hubo nuevos allanamientos en la Andis

El exdirector de Discapacidad designó defensores formales mientras la fiscalía analiza 50 audios que comprometen al entorno presidencial en presuntas coimas

La investigación por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanzó con dos desarrollos significativos: la presentación formal de Diego Spagnuolo con nuevos abogados defensores y nuevos allanamientos en la sede del organismo. El exfuncionario designó a los letrados Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz para representarlo en la causa que investiga las irregularidades en la compra de medicamentos.

Los audios clave

La fiscalía recibió un pendrive con medio centenar de audios atribuidos a Spagnuolo, aportados por el periodista Mauro Federico quien declaró como testigo ante el fiscal federal Franco Picardi. Según fuentes judiciales, las grabaciones se habrían realizado entre agosto y octubre de 2024, período durante el cual tramitaba otra denuncia por irregularidades en ANDIS que finalmente fue archivada por falta de pruebas.

En los registros audiofónicos, se escucharía a Spagnuolo mencionar porcentajes que representantes de la droguería Suizo Argentina exigirían a laboratorios, montos que luego serían girados a funcionarios nacionales. El material amplía el alcance de la investigación, que ya no se limita a la órbita de ANDIS sino que se proyecta sobre el entorno presidencial.

Nuevos allanamientos

Este viernes, efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron a la sede de ANDIS y a la droguería Suizo Argentina en el marco de la investigación. Los allanamientos buscan secuestrar documentación relacionada con expedientes de compra de medicación y órdenes de pago que permitan determinar si existieron sobreprecios que encubrieran el pago de sobornos.

La agencia maneja un presupuesto de 3,74 billones de pesos y cuenta con 921 empleados, según datos del INDEC. Del total presupuestario, 3,1 billones están destinados a gastos de seguridad social, 556.000 millones a salud y 5.300 millones a promoción y asistencia. Este volumen de fondos explica, en parte, la magnitud de las acusaciones.

Las reacciones

El presidente Javier Milei rompió el silencio sobre el caso afirmando: «Todo lo que dice Spagnuolo es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a demostrar que mintió». Esta declaración se produjo tras la difusión de nuevos fragmentos de audio donde Spagnuolo descalificaría a Eduardo «Lule» Menem y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La periodista Ivy Cángaro, quien junto a Federico destapó el caso, anticipó que podrían existir videos vinculados a los audios ya difundidos y que la próxima semana publicarán información sobre otro expediente relacionado con ANDIS: «Si lo que vimos hasta ahora fue grave, lo que se viene es de mayor cuantía», aseguró.

Mientras tanto, Picardi y el juez federal Sebastián Casanello avanzan en el análisis del material secuestrado y esperan los resultados de los peritajes a los teléfonos de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de Suizo Argentina.