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El polémico pedido de Diego Lugano sobre el escudo de Uruguay: “Tenemos cuatro o cinco Mundiales”

Escudo de la selección uruguaya de fútbol.

Escudo de la selección uruguaya de fútbol.

Redacción 4SEMANAS 0 Comment , ,

El ex defensor Diego Lugano se refirió a la polémica por las cuatro estrellas en el escudo de Uruguay y redobló la apuesta al asegurar que incluso podría agregarse una quinta por un torneo que se llevó a cabo a principios de la década del 80.

Durante una entrevista televisiva, Lugano se refirió al eterno debate por las estrellas uruguayas y aseguró que “la duda es si tenemos cuatro o cinco Mundiales. No sé quién lo discute”.

Dos de las cuatro estrellas que se adjudica Uruguay son por los Mundiales de 1930 y 1950. Sin embargo, la gran polémica es por las otras dos, ya que corresponden a los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, donde consiguió la medalla de oro.

La defensa de los uruguayos se basa en que el fútbol en dichos Juegos Olímpicos fue organizado por la FIFA y son considerados equivalentes a campeonatos mundiales.

Por su parte, la quinta estrella a la que se refiere Lugano es por el “Mundialito” que ganó Uruguay a principios de 1981. Se trata de la Copa de Oro de Campeones Mundiales, que reunió a cinco de las seis selecciones campeonas del mundo (Alemania, Argentina, Brasil, Italia y Uruguay), además de Países Bajos, que reemplazó a Inglaterra porque estos últimos estaban en plena temporada.

Dicho torneo quedó en manos de Uruguay, que se impuso por 2-1 en la final contra Brasil.

Acerca de aquella competición, Lugano destacó que “el Mundialito de 1980-81 fue la Copa del Mundo más importante que se ha jugado”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

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