Encontraron a Luciana, la joven que estaba desaparecida en Córdoba

Córdoba otra vez estuvo en vilo por una joven desaparecida, tras el caso Agostina Vera. La menor de 15 años había sido vista por última vez el lunes 8/6 en Colonia Caroya y apareció en buen estado de salud.

Tras el caso de Agostina Vega, la adolescente que era buscada en la provincia de Córdoba luego de que sus padres denunciaran que no tenían información de ella desde el lunes 8/6 fue encontrada con vida y en buen estado de salud, este martes 9/6.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó en conferencia de prensa yque la menor de 15 años fue encontrada sana y salva: «Apreció sana, salva y en buen estado de salud», anunció el funcionario y agregó que «la familia pide privacidad».

Megaoperativo con final feliz

Ante la denuncia de los padres, se había montado un megaoperativo policial liderado por el ministro de Seguridad de Córdoba.

La Fiscalía de Instrucción de Jesús María, a cargo del fiscal Guillermo Monti, pidió colaboración para dar con el paradero de la menor y se activó el alerta Sofía por parte del Ministerio de Seguridad Nacional y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas para coordinar la búsqueda.

Sobre la desaparición de la joven, el ministro pidió: “Estamos hablando de una niña de 15 años, con lo cual vamos a preservar a partir de ahora que pueda recuperarse”.

La menor se encuentra en el Hospital de Jesús María donde se le realizan los controles correspondientes mientras que la causa de su desaparición continúa en investigación, será la Fiscalía de Jesús María la que brinde detalles oportunamente sobre la investigación y cómo fue hallada la joven.